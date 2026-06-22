Miguel Almiron, jucător al naționalei Paraguay a fost eliminat din meci după ce a făcut un gest care mai nou este interzis la Campionatul Mondial 2026. Despre ce este vorba.

Primul fotbalist de la Cupa Mondială care a fost eliminat după noua regulă. Ce a făcut Miguel Almiron | Profimedia Images

Mijlocașul paraguayan Miguel Almiron a intrat în istoria Cupei Mondiale dintr-un motiv mai puțin fericit.

Primul fotbalist de la Cupa Mondială care a fost eliminat după noua regulă

Fotbalistul a devenit primul jucător eliminat de la turneul final din cauza unei reguli noi, după ce a fost surprins acoperindu-și gura în timpul unei dispute cu un adversar.

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Incidentul a avut loc vineri seară, în meciul dintre Paraguay și Turcia din Grupa D. În prelungirile primei reprize, Almiron și turcul Mert Müldür au avut un schimb de replici după un fault comis la mijlocul terenului. În timp ce îi vorbea adversarului, paraguayanul și-a acoperit gura cu mâna, gest care a atras imediat atenția jucătorului turc.

Müldür a protestat la arbitrul Ivan Barton, iar centralul a apelat la sistemul VAR pentru a analiza faza. După verificarea imaginilor, arbitrul a decis să îi arate direct cartonașul roșu lui Almiron, aplicând una dintre regulile introduse în premieră la această ediție a Cupei Mondiale.

„Conform regulamentului, dacă îți acoperi gura într-o astfel de situație, ești eliminat. Cartonaș roșu. Nu avem ce face, aceasta este legea”, a declarat selecționerul Paraguayului, Gustavo Alfaro.

La momentul eliminării, Paraguay conducea cu 1-0, însă a reușit să își păstreze avantajul și să obțină victoria, deși a evoluat în inferioritate numerică pe întreaga durată a reprizei secunde.

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După meci, Alfaro a dezvăluit că a încercat să îl încurajeze pe Almiron, care a fost profund afectat de cele întâmplate.

„Și-a cerut scuze în fața colegilor. A înțeles foarte bine situația dificilă în care a pus echipa prin gestul său. Din păcate, s-a întâmplat și nu mai poate fi schimbat nimic”, a spus antrenorul.

Povestea noii reguli de la Campionatul Mondial 2026

Noua regulă a fost susținută de președintele FIFA, Gianni Infantino, după un incident petrecut într-un meci din Liga Campionilor, când un fotbalist a încercat să își ascundă insultele adresate unui adversar acoperindu-și gura.

Chiar dacă admite că regulamentul este cunoscut de toată lumea, Alfaro consideră că sancțiunea este prea severă.

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„Mi-e teamă că devenim prea stricți și că fotbalul își pierde esența. În acest sport există tensiuni, confruntări și momente de nervozitate”, a afirmat tehnicianul, arată acest site.

Cartonașul roșu primit de Almiron îl va face să rateze ultimul meci din faza grupelor, împotriva Australiei, partidă care poate decide calificarea în fazele eliminatorii. Există chiar posibilitatea ca FIFA să extindă suspendarea și pentru un eventual meci din optimile de finală.

Pentru Almiron, acesta este deja al doilea incident disciplinar legat de noile reguli introduse la Cupa Mondială 2026. În partida de debut împotriva Statelor Unite, el a primit un cartonaș galben după intervenția VAR, care a stabilit că simulase o fază în care inițial fusese sancționat un adversar.