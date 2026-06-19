Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc

Brazilia - Haiti 0-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

SUA - Australia 2-0. Americanii merg în 16-imi! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

23:00 19 iun

Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia