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Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 10-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce trei dueluri impresionante.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 20:06 | Actualizat Sambata, 20 Iunie 2026, 03:39
Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images
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Campionatul Mondial continuă pe 20 și 21 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 20:00! Iată programul zilei a șasea!

Programul zilei a 10-a de la Campionatul Mondial 2026

  • Olanda – Suedia — ora 20:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Germania – Coasta de Fildeș — ora 23:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Ecuador – Curaçao — ora 03:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Tunisia – Japonia — ora 07:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)

Lot - Olanda

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Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)

Fundaşi: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Lutsharel Geertruida (Sunderland)

Mijlocaşi: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton)

Atacanţi: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)

Manager: Ronald Koeman

Lot - Suedia

Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Fundaşi: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Mijlocaşi: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)

Atacanţi: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)

Manager: Graham Potter

Lot - Germania

Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)

Fundaşi: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Munich)

Mijlocaşi: Jamal Musiala (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich),

Atacanţi: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Assan Ouédraogo (RB Leipzig)

Manager: Julian Nagelsmann

Lot - Coasta de Fildeș

Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)

Fundaşi: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)

Mijlocaşi: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)

Atacanţi: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)

Manager: Emerse Faé

Lot - Ecuador

Portari: Hernán Galíndez (Huraca), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Fundaşi: Pervis Estupiñán (AC Milan), Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Joel Ordonez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Ángelo Preciado (Atletico Mineiro)

Mijlocaşi: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Alan Minda (Atletico Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Jeremy Arevalo (Stuttgart), Kendry Páez (River Plate), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), John Yeboah (Venezia), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk), Gonzalo Plata (Flamengo)

Atacanţi: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp)

Manager: Sebastián Beccacece

Lot - Curaçao

Portari: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Fundaşi: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Mijlocaşi: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Atacanţi: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

Manager: Dick Advocaat

Lot - Tunisia

Portari: Sabri Ben Hessen (ES Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien)

Fundaşi: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (BSC Young Boys)

Mijlocaşi: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismaël Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Belhadj Mahmoud (Lugano), Hannibal (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)

Atacanţi: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)

Manager: Sabri Lamouchi

Lot - Japonia

Portari: Zion Suzuki (Parma), Keisuke Ōsako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)

Fundaşi: Yūto Nagatomo (FC Tokyo), Shōgo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munich), Ayumu Seko (Le Havre), Yukinari Sugawara (Werder Bremen)

Mijlocaşi: Junnosuke Suzuki (Copenhagen), Wataru Endō (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Keito Nakamura (Reims), Kaishū Sano (Mainz), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (Freiburg)

Ataacanţi: Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Feyenoord), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg), Keisuke Gotō (Sint-Truiden)

Manager: Hajime Moriyasu

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!

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