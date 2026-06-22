07:00

Programul zilei a 12-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

05:00

Gol pentru Mohamed Salah, venit pe contraatac (min.68) | Noua Zeelandă - Egipt

05:00

Ziko marchează cu o lovitură de cap, în urma unei centrări perfecte (min. 59) | Noua Zeelandă - Egipt

04:00

Finn Surman marchează cu o lovitură de cap din marginea careului mic (min. 15) | Noua Zeelandă - Egipt

02:00

Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde

01:00

Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay - Capul Verde