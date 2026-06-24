Programul zilei a 15-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial continuă pe 25 și 26 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 23:00! Iată programul zilei a șasea!
Programul zilei a 15-a de la Campionatul Mondial 2026
- 23:00 — Curaçao – Coasta de Fildeș (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- 23:00 — Ecuador – Germania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 02:00 — Tunisia – Olanda (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- 02:00 — Japonia – Suedia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 05:00 — Turcia – SUA (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 05:00 — Paraguay – Australia (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Lot - Curaçao
Portari: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).
Fundaşi: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Juriën Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).
Mijlocaşi: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zurich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).
Atacanţi: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).
Manager: Dick Advocaat
Lot - Coasta de Fildeș
Portari: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
Fundaşi: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Clément Akpa (AJ Auxerre), Ousmane Diomande (Sporting), Guéla Doué (Racing Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Roma), Wilfried Singo (Galatasaray)
Mijlocaşi: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean Michaël Seri (NK Maribor)
Atacanţi: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milan), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakité (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice)
Manager: Emerse Faé
Lot - Ecuador
Portari: Hernán Galíndez (Huraca), Moisés Ramírez (Kifisia), Gonzalo Valle (Liga de Quito)
Fundaşi: Pervis Estupiñán (AC Milan), Piero Hincapié (Arsenal), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Joel Ordonez (Club Brugge), Félix Torres (Internacional), Jackson Porozo (Tijuana), Ángelo Preciado (Atletico Mineiro)
Mijlocaşi: Moisés Caicedo (Chelsea), Alan Franco (Atletico Mineiro), Alan Minda (Atletico Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Jeremy Arevalo (Stuttgart), Kendry Páez (River Plate), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), John Yeboah (Venezia), Denil Castillo (Midtjylland), Yaimar Medina (Genk), Gonzalo Plata (Flamengo)
Atacanţi: Enner Valencia (Pachuca), Kevin Rodriguez (Union Saint-Gilloise), Jordy Caicedo (Huracan), Nilson Angulo (Sunderland), Anthony Valencia (Royal Antwerp)
Manager: Sebastián Beccacece
Lot - Germania
Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexander Nübel (Stuttgart)
Fundaşi: Joshua Kimmich (Bayern Munich), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (Leipzig), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Pascal Groß (Brighton), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Malick Thiaw (Newcastle), Jonathan Tah (Bayern Munich)
Mijlocaşi: Jamal Musiala (Bayern Munich), Jamie Leweling (Stuttgart), Aleksandar Pavlović (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mainz), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munich),
Atacanţi: Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle), Lennart Karl (Bayern Munich), Leroy Sané (Galatasaray), Assan Ouédraogo (RB Leipzig)
Manager: Julian Nagelsmann
Lot - Tunisia
Portari: Sabri Ben Hessen (ES Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien)
Fundaşi: Ali Abdi (Nice), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette FC), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrköping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (BSC Young Boys)
Mijlocaşi: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismaël Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Belhadj Mahmoud (Lugano), Hannibal (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
Atacanţi: Elias Achouri (FC Copenhagen), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic)
Manager: Sabri Lamouchi
Lot - Olanda
Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton)
Fundaşi: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milan), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Lutsharel Geertruida (Sunderland)
Mijlocaşi: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marseille), Mats Wieffer (Brighton)
Atacanţi: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax)
Manager: Ronald Koeman
Lot - Japonia
Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Fundaşi: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Mijlocaşi: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)
Atacanţi: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)
Manager: Graham Potter
Lot - Suedia
Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Fundaşi: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Elliot Stroud (Mjällby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Mijlocaşi: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlström (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise)
Atacanţi: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)
Manager: Graham Potter
Lot - Turcia
Portari: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray).
Fundaşi: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (AS Roma)
Mijlocaşi: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund).
Atacanţi: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (FC Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)
Manager: Vincenzo Montella
Lot - SUA
Portari: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England).
Fundaşi: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse). Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic).
Mijlocaşi: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Malik Tillman (Bayer Leverkusen).
Atacanţi: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Olympique Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alex Zendejas (Club América).
Manager: Mauricio Pochettino
Lot - Paraguay
Portari: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Olveira (Olimpia)
Fundaşi: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atletico Mineiro), Fabian Balbuena (Gremio), Juan Jose Caceres (Dinamo Moscow), Jose Canale (Lanus), Gustavo Gomez (Palmeiras), Alexandro Maidana (Talleres), Gustavo Velazquez (Cerro Porteno)
Mijlocaşi: Damian Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Briaian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain)
Atacanţi: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras)
Manager: Gustavo Alfaro
Lot - Australia
Portari: Mat Ryan (Levante), Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC)
Fundaşi: Aziz Behich (Melbourne City), Jordan Bos (Feyenoord), Cameron Burgess (Swansea City), Alessandro Circati (Parma Calcio 1913), Milos Degenek (Apoel FC), Jason Geria (Albirex Niigata), Lucas Herrington (Colorado Rapids), Jacob Italiano (Grazer AK), Harry Souttar (Leicester City), Kai Trewin (NYCFC)
Mijlocaşi: Cameron Devlin (Hearts), Jackson Irvine (St. Pauli), Connor Metcalfe (St. Pauli), Mathew Leckie (Melbourne City), Paul Okon-Engstler (Sydney FC), Aiden O’Neill (NYCFC)
Atacanţi: Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Nestory Irankunda (Watford), Awer Mabil (CD Castellón), Mohamed Toure (Norwich City), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo), Tete Yengi (Machida Zelvia)
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