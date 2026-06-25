Programul zilei a 16-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial continuă pe 26 și 27 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1, Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 22:00! Iată programul zilei a șasea!
Programul zilei a 16-a de la Campionatul Mondial 2026
- Norvegia – Franța - 22:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Senegal – Irak - 22:00 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Uruguay – Spania - 03:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- Capul Verde – Arabia Saudită - 03:00 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Egipt – Iran - 06:00 (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
- Noua Zeelandă – Belgia - 06:00 (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Lot - Norvegia
Portari: Ørjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg SV).
Fundaşi: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Østigård (Genoa), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Marcus Pedersen (Torino), Torbjørn Heggem (Bologna), Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County).
Mijlocaşi: Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig).
Atacanţi: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sørloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
Manager: Ståle Solbakken
Lot - Franța
Portari: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).
Fundaşi: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (PSG), Théo Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).
Mijlocaşi: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG).
Atacanţi: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munchen), Marcus Thuram (Inter Milan).
Manager: Didier Deschamps
Lot - Senegal
Portari: Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)
Fundaşi: Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Krépin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Moussa Niakhaté (OL), Mamadou Sarr (Chelsea)
Mijlocaşi: Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munchen), Idrissa Gana Gueye (Everton)
Atacanţi: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Como), Iliman Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munchen/Chelsea)
Manager: Pape Thiaw
Lot - Irak
Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
Fundaşi: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
Mijlocaşi: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
Atacanţi: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
Manager: Graham Arnold
Lot - Uruguay
Portari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)
Fundaşi: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araújo (Barcelona), José María Giménez (Atlético Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastián Cáceres (Club America), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (River Plate, on loan from Flamengo)
Mijlocaşi: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminese), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian de Arrascaeta (Fluminese), Nicolás de la Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araújo (Sporting CP), Brian Rodríguez (Club America)
Atacanţi: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Real Oviedo), Darwin Núñez (Al Hilal)
Manager: Marcelo Bielsa
Lot - Spania
Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona)
Fundaşi: Marc Cucurella (Chelsea), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid)
Mijlocaşi: Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Fabián Ruiz (PSG), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Arsenal)
Atacanţi: Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Yéremy Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna)
Manager: Luis de la Fuente
Lot - Capul Verde
Portari: Vozinha (Chaves), Márcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego)
Fundaşi: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), João Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK)
Mijlocaşi: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense)
Atacanţi: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir)
Manager: Pedro Leitão Brito
Lot - Arabia Saudită
Portari: Mohammed Al Owais (Al Ula), Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al-Kassar (Al Qadsiah)
Fundaşi: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thakri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al-Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr)
Mijlocaşi: Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq), Mohamed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hejji (Neom), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Ayman Yahya (Al Nassr)
Atacanţi: Firas Al Buraikan (Al Ahli), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)
Manager: Georgios Donis
Lot - Egipt
Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El-Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna)
Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Tarek Alaa (ZED FC), Ramy Rabia (Al Ain), Hamdy Fathy (Al-Wakrah), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Mohamed Abdelmonem (Nice), Karim Hafez (Pyramids FC)
Mijlocaşi: Marwan Attia (Al Ahly), Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mahmoud Trézéguet (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad (Al-Najma), Mahmoud Saber (Pyramids FC), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Haissem Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool)
Atacanţi: Omar Marmoush (Manchester City), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona U19)
Manager: Hossam Hassan
Lot - Iran
Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis), Mohammad Khalifeh (Aluminium Arak)
Fundaşi: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shojae Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)
Mijlocaşi: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghaedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amirmohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)
Atacanţi: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Eckert Ayensa (Standard Liège), Hadi Habibinejad (Chadormalou), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Amirhossein Mahmoudi (Persepolis), Kasra Taheri (Paykan), Mehdi Taremi (Olympiacos)
Manager: Amir Ghalenoei
Lot - Noua Zeelandă
Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland FC)
Fundaşi: Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
Mijlocaşi: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking FK), Matthew Garbett (Peterborough United), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenić (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)
Atacanţi: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)
Manager: Darren Bazeley
Lot - Belgia
Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg)
Fundaşi: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Maxim de Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
Mijlocaşi: Kevin de Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
Atacanţi: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jérémy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukébakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
Manager: Rudi Garcia
Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!Debutul lui Neymar, după 981 de zile, goluri spectaculoase, noi eliminări de la Campionatul Mondial...