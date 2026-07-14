Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 34-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Programul zilei a 35-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY | Getty Images

Campionatul Mondial continuă pe 15 iulie 2026 cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 22:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 35-a de la Campionatul Mondial 2026

Ora 22 - Anglia vs. Argentina (Antena 1, AntenaPLAY)

Câștigătoarea acestei confruntări se va califica în marea finală programată pe 19 iulie pe Stadionul MetLife, în timp ce învinsa va juca în finala mică pentru locul 3.

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Lot - Anglia

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Fundaşi: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mijlocaşi: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Atacanţi: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Manager: Thomas Tuchel

Lot - Argentina

Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atlético de Madrid)

Fundaşi: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mijlocaşi: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea)

Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale)

Manager: Lionel Scaloni

Campionatul Mondial 2026 e exclusiv în România în Universul Antena!

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