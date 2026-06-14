Programul zilei a 4-a de la Cupa Mondială! Meciurile sunt transmise pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Ruben Vargas șutează periculos, însă portarul intervine excelent | Qatar - Elveția

Neatza de Weekend. Piața Enescu din centrul Bucureștiului devine Piața Antena World Cup!

11:20

Neatza de Weekend. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Brazilia - Maroc, Qatar - Elveția, Haiti - Scoția și Australia - Turcia