SUA - Australia 2-0. Americanii merg în 16-imi! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

SUA este cea de-a doua echipă gazdă care se califică în 16-imile de la Cupa Mondială după succesul în fața Australiei, scor 2-0, într-un meci din cadrul Grupei D! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Publicat: Sambata, 20 Iunie 2026, 02:06 | Actualizat Sambata, 20 Iunie 2026, 02:22

Yankeii au reușit pentru prima data de la Campionatul Mondial din 1930 să obțină două victorii consecutive în grupe și ajung în fazele eliminatorii pentru a patra oară consecutiv.

SUA a profitat de avantajul terenului propriu și a început în forță partida, reușind să deschidă scorul la 10 minute de la fluierul de start. Folarin Balogun a profitat de pasa lui Antonee Robinson pe partea stângă, a trecut de Alessandro Circati și a centrat în fața porții, unde Cameron Burgess nu a putut face altceva decât să trimită mingea în propria poartă.

Australia nu a avut altă variantă decât să încerce să reziste presiunii, în timp ce o echipă a SUA plină de entuziasm căuta să-și majoreze avantajul.

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În minutul 43, Dest a primit mingea la marginea careului, a șutat, însă mingea a fost deviată și a ajuns la Freeman, care a înscris. Reușita a fost inițial anulată, pe motiv de offside, însă decizia a fost întoarsă de VAR.

Gazdele au continuat în aceeași notă după pauză, însă Balogun nu a mai fost la fel de precis ca în meciul de debut, când a marcat o dublă, permițându-i lui Circati să revină și să blocheze șutul după ce fusese lansat de Tyler Adams. Australia a început totuși să arate periculozitate pe contraatac, prin intrarea energică a jucătorului de rezervă Nestory Irankunda, deși nici Cristian Volpato, nici Connor Metcalfe nu au reușit să înscrie. „Stars and Stripes” nu au mai avut emoții până la final, deși spiritele s-au încins de ambele părți în momentele premergătoare fluierului final.

A opta victorie consecutivă a SUA pe acest stadion le asigură calificarea în faza următoare, alături de co-gazda Mexic, Canada având de asemenea șanse uriașe de a ajunge în fazele eliminatorii. După acest rezultat, americanii ocupă locul 1 în Grupa D și sunt siguri de prezența în șaisprezecimile turneului final.

VEZI REZUMATUL MECIULUI SUA - AUSTRALIA pe AntenaPLAY!

În celălalt meci al Grupei D, se vor întâlni Paraguay şi Turcia. Duelul e sămbătă dimineaţă, de la ora 06:00, de asemenea exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Echipele de start:

SUA: Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – Tilman, Adams – Dest, McKennie, Pepi – Balogun

Rezerve: Aaronson, Arfsten, Berhalter, Brady, McKenzie, Reyna, Robinson, Roldan, Scally, Trusty, Turner, Weah, Wright, Zendejas. Selecţioner: Mauricio Pochettino

Australia: Beach – Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos – Leckie, O’Neill, Okon-Engstler, Velupillay – Toure.

Rezerve: Behich, Degenek, Devlin, Geria, Herrington, Hrustic, Irakunda, Irvine, Izzo, Mabil, Metcalfe, Ryan, Trewin, Volpato, Yengi. Selecţioner: Tony Popovic