SUA - Bosnia 2-0. Americanii au avut două goluri anulate și un om eliminat! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Naționala SUA a obținut o victorie meritată în fața Bosniei, scor 2-0, într-un meci din cadrul 16-imilor Cupei Mondiale! Americanii au avut două goluri anulate și au jucat mai bine de 30 de minute în inferioritate numerică. Disputa a fost în direct la Antena 1 și liveVIDEO pe AntenaPlay!

Publicat: Joi, 02 Iulie 2026, 05:25 | Actualizat Joi, 02 Iulie 2026, 05:43

Americanii au obținut calificarea în optimile de finală de la Cupa Mondială, cu câteva zile înainte de celebrarea a 250 de ani de la independență! Partida a fost controlată în mare parte de țara gazdă, chiar dacă a jucat cu un om mai puțin pe teren încă din minutul 61, după ce Balogun a primit cartonașul roșu la VAR pentru o intrare dură!

Până la eliminarea sa, atacantul a avut un gol anulat în minutul 32, după ce a fost semnalizată o poziție de ofsaid în construcția fazei. Însă reușita din minutul 45 a fost valabilă pentru Balogun, care a înscris cu un șut din interiorul careului, după o gafă în apărarea Bosniei.

Echipa antrenată de Mauricio Pochettino a primit o lovitură dură în minutul 61. Marcatorul Florian Balogun a fost eliminat după un fault extrem de dur asupra lui Muharemovic.

Articolul continuă după reclamă

Bosnia nu a reușit nici cu om în plus să egaleze situație pe tabelă. Mai mult, americanii au înscris din nou prin Pulisic, în minutul 79, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Yankeii au rezolvat ecuația calificării în minutul 82, atunci când Malik Tillman a transformat o lovitură liberă de la 20 de metri, mingea intrând în poartă deși Vasilj a reușit să o atingă.

SUA se impune cu 2-0 și astfel merge în optimile Cupei Mondiale, unde va întâlni Belgia, care a trecut cu scorul 3-2, după prelungiri, de Senegal.

Echipele de start:

SUA: Freese - Dest, Richards, Robinson, Ream, Freeman - Adams, McKennie, Tillman - Pulisic, Balogun

Rezerve: Turner, Brady, Trusty, Miles Robinson, Arfsten, Reyna, Berhalter, Pepi, Aaronson, Wright, Weah, Zendejas. Selecționer: Mauricio Pochettino

Bosnia și Herțegovina: Vasilj - Muharemovic, Kolasinac, Dedic, Katic, Radeljic - Gigovic, Sunjic - Demirovic, Dzeko, Alajbegovic

Rezerve: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Malic, Tahirovic, Basic, Memic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Bajraktarevic, Tabakovic, Lukic. Selecționer: Sergej Barbarez