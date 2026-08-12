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Echipa galbenă a reușit să obțină victoria la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, într-o ediție, lider detașat de audiență!

Câștigătorii săptămânii se decid diseară, de la 20:30.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 13:48 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 13:48
Echipa galbenă a reușit să obțină victoria la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, într-o ediție, lider detașat de audiență! | antena 1
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Două echipe în care distracția este la putere! Patru căpitani motivați să bifeze victorii și să evite mai multe task-uri de la Nea Mărin. O săptămână în care fiecare provocare stârnește hohote de râs și așteptarea de a vedea ceea ce urmează. Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere a fost și aseară, lider detașat de audiență, cu o ediție care a marcat o victorie galbenă! De la 20:30, săptămâna ajunge la final, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Ce faci când ajungi la Bran și ești pus față în față cu monștrii din Castelul Groazei? Te sperii, fugi, duci toate misiunile la capăt și speri să câștigi. Într-o atmosferă care a îmbinat țipetele cu râsetele puternice, Sonny și Rikito, alături de Serghei și Alina au reușit să câștige și să egaleze scorul cu adversarii lor. Andrei și Liviu au fost foarte dezamăgiți de înfrângerea suferită și au acceptat cu greu că trebuie să fie cei care muncesc tot restul zilei!

Cea de-a doua ediție din această săptămână a adus starea de bine celor de acasă, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 20:29 – 23:03, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1, cu difuzarea ediției a înregistrat 4.4 puncte de rating şi 22.7% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 2.9 puncte de rating şi 15.1% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 3.9 puncte de rating și 15.0% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:06, aproape 900.000 de mii de telespectatori se bucurau de emisiune.

În plus, ieri, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregului interval de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 3.6 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani, în timp ce locul 2, ocupat de PRO TV, avea 3.0 puncte de rating și 17.2% cotă de piață.

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Au mai rămas doar câteva ore până la momentul în care competiția săptămânii ajunge la final! După cele două victorii, echipele sunt la egalitate, așa că orgoliile vor fi mari. Vor reuși Raluca și Florin să-i ajute pe Liviu și Andrei să câștige o nouă etapă și să mărească diferența de victorii, față de galbeni? Sau Serghei și Alina s-au obișnuit cu relaxarea și vor vrea să continue la fel?

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