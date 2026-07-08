Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Programul meciurilor transmise la Antena 1 şi AntenaPLAY!

Dacă la startul competiției, pe 11 iunie, au fost 48 de echipe, acum, după mai puțin de o lună, au mai rămas opt și toate visează la marea finală programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey.
Ultima confruntare din faza sferturilor a fost stabilită după disputele din ziua 26. Argentina a eliminat Egiptul după un meci fantastic, iar Elveţia a trecut de Columbia după penalty-uri, ambele partide fiind transmise în direct pe Antena 1 şi liveVIDEO în AntenaPLAY.
Sferturile de la Campionatul Mondial:
Franţa – Maroc (joi, ora 23:00, Boston), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
Spania – Belgia (vineri, ora 22:00, Los Angeles), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
Norvegia – Anglia (duminică, ora 00:00, Miami), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
Argentina – Elveţia/(duminică, ora 04:00, Kansas), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY
Semifinalele Campionatului Mondial vor avea loc pe 13 şi 14 iulie, la Dallas, respectiv Atlanta. Ambele partide se vor disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.