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Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! Programul meciurilor transmise la Antena 1 şi AntenaPLAY!

Campionatul Mondial din 2026 și-a mai încheiat o etapă! Elveția vs. Columbia 0-0 (4-3 d.l.d.) a fost ultima partidă din cadrul optimilor, stabilindu-se astfel tabloul complet al sferturilor de finală de la turneul final.

Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 02:37 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 02:54
Tabloul complet al sferturilor de finală de la Cupa Mondială 2026! | sursa foto: hepta.ro
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Dacă la startul competiției, pe 11 iunie, au fost 48 de echipe, acum, după mai puțin de o lună, au mai rămas opt și toate visează la marea finală programată pe 19 iulie, pe MetLife Stadium din New Jersey.

Ultima confruntare din faza sferturilor a fost stabilită după disputele din ziua 26. Argentina a eliminat Egiptul după un meci fantastic, iar Elveţia a trecut de Columbia după penalty-uri, ambele partide fiind transmise în direct pe Antena 1 şi liveVIDEO în AntenaPLAY.

Sferturile de la Campionatul Mondial:

Franţa – Maroc (joi, ora 23:00, Boston), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

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Spania – Belgia (vineri, ora 22:00, Los Angeles), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Norvegia – Anglia (duminică, ora 00:00, Miami), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Argentina – Elveţia/(duminică, ora 04:00, Kansas), în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY

Semifinalele Campionatului Mondial vor avea loc pe 13 şi 14 iulie, la Dallas, respectiv Atlanta. Ambele partide se vor disputa de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

Elveția învinge Columbia la penalty-uri și se califică în sferturile de finală!...
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