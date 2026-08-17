Raluca Pastramă a vorbit deschis despre afecțiunea cu care se confruntă și care i-a influențat, în anumite perioade, stilul de viață.

De ce boală suferă Raluca Pastramă, fosta soție a lui Pepe. Tot mai multe vedete au ales să vorbească public despre această boală | Captură Instagram

Fosta soție a lui Pepe a dezvăluit că suferă de psoriazis, însă a ales să vorbească despre această afecțiune într-un mod cât se poate de relaxat. Mai mult, Raluca Pastramă a împărtășit cu urmăritorii imagini prin care documentează boala.

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Raluca Pastramă a dezvăluit cu ce afecțiune se confruntă

Potrivit Spynews, Raluca Pastramă a atras atenția, în cea mai recentă postare a sa, asupra unei probleme care afectează o mulțime de persoane, psoriazisul.

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Deși a ales să nu vorbească până acum despre acest lucru, fosta soție a lui Pepe tratează situația cu zâmbetul pe buze. Ea le-a transmis urmăritorilor un mesaj cu care a atras rapid atenția.

„Eu și psoriazisul meu vă salutăm. Happy psoriazis. Vă pupăm!”, a transmis Raluca Pastramă în mediul online, în dreptul unor fotografii care documentează boala.

IMAGINILE AICI:

Psoriazisul este o boală inflamatorie cronică, mediată de sistemul imunitar. Fiecare persoană o trăiește diferit. Pentru unii funcționează cremele, pentru alții sunt necesare tratamente medicamentoase, injectabile sau biologice.

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Maria de la Insula Iubirii are și ea psoriazis

Recent, Maria Avram de la Insula Iubirii și-a luat inima în dinți și a dezvăluit faptul că a primit un diagnostic crunt. În prezent, suferă de psoriazis, o boală cronică care i-a lăsat urme pe pielea de la picioare, dar și alte efecte neplăcute.

Din cauza acestui lucru, fosta concurentă de la Insula Iubirii a trecut prin numeroase situații dureroase, cauzate de privirile prea curioase ale celor din jur sau de prejudecățile exprimate fără reținere.

„PSORIAZISUL NU ESTE O GLUMĂ. ȘI NU, NU ESTE DOAR DESPRE PIELE.

De când am vorbit public despre problema mea de sănătate, am primit enorm de multe mesaje. Mesaje de la oameni care trec prin aceeași luptă, dar și comentarii care mi-au demonstrat cât de puțin se vorbește, de fapt, despre psoriazis.

Psoriazisul este o boală inflamatorie cronică, mediată de sistemul imunitar. Fiecare persoană o trăiește diferit. Pentru unii funcționează cremele, pentru alții sunt necesare tratamente medicamentoase, injectabile sau biologice.

Dar ceea ce mulți nu înțeleg este că psoriazisul nu afectează doar pielea.

Poate afecta corpul.

Poate afecta încrederea în tine.

Poate afecta felul în care te privești în oglindă.

Poate transforma o zi la plajă, o fustă sau o pereche de pantaloni scurți într-un motiv de teamă.

Iar uneori, cel mai tare nu doare boala.

Dor oamenii.

Dor privirile.

Dor glumele.

Dor comentariile răutăcioase despre niște picioare despre care nu știți nimic.

Dor cuvintele scrise în câteva secunde de cineva care, imediat după, își continuă liniștit viața.

Eu sunt unul dintre cazurile fericite. Am ajuns să-mi accept boala. Am făcut terapie și sunt bine cu mine. Nu îmi este rușine să port costum de baie, fustă sau pantaloni scurți. Nu îmi este rușine de corpul meu.

Dar nu toți oamenii cu psoriazis au ajuns aici.

Poate persoana de care râzi astăzi plânge când ajunge acasă.

Poate își ascunde corpul de ani întregi.

Poate duce o luptă despre care tu nu știi absolut nimic.

Înainte să scrii un comentariu despre corpul cuiva, întreabă-te un singur lucru: Dacă acel comentariu ar fi despre mine sau despre omul pe care îl iubesc cel mai mult, aș mai râde?

Nu cunoașteți luptele oamenilor doar pentru că le vedeți fotografiile sau clipurile pe internet.

Nu cunoașteți luptele, eșecurile, reușitele, în esență... Nu cunoașteți decât vi se permite să știți!

Fiți mai buni. Cuvintele nu lasă urme pe piele, dar pot lăsa răni mult mai adânci în viețile multora.

Și nu uitați: într-o zi, persoana pe care o judecați ați putea fi chiar voi! #psoriazis #psoriazisawarness #empatie #Respect #viral”, a fost mesajul transmis de Maria Avram de la Insula Iubirii.

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