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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș - Norvegia
GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș - Norvegia
Marti, 30.06.2026, 20:45
Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia
Marti, 30.06.2026, 21:00
Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc
Marti, 30.06.2026, 05:00
Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc
Marti, 30.06.2026, 05:00
GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay
Marti, 30.06.2026, 00:00
GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de...
Luni, 29.06.2026, 23:00
GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 21:50
Gol Brazilia! Casemiro readuce Brazilia în joc! | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 21:00
GOOL Japonia! Kaishu Sano înscrie după o acțiune individuală superbă (min. 29) | Brazilia -...
Luni, 29.06.2026, 20:00
Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
Duminica, 28.06.2026, 23:00
Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud...
Duminica, 28.06.2026, 22:00
Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) |...
Duminica, 28.06.2026, 06:00
Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 06:00
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Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia
Marti, 30.06.2026, 21:00
”Zici că sunt Velea!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Paula Chirilă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Paula Chirilă intră în joc! Proba de mimă stârnește hohote de râs
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Mamă și fiică, față în față! Carla spune cum este Paula Chirilă dincolo de scenă
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Provocare plină de suspans! Paula Chirilă și Denise Rifai trebuie să ghicească obiectele ascunse în cutii
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. De ce și-a dorit Paula Chirilă ca părinții ei să divorțeze? Actrița explică decizia
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Provocare în doi! Paula Chirilă și iubitul ei acceptă proba de cuplu
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Paula Chirilă, mai fericită ca niciodată! Actrița face mărturisiri despre relația cu Dan: În loc de milk i-am dat MILF!
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Surpriză de ziua ei! Paula Chirilă primește tort și flori din partea furnicuțelor
Marti, 30.06.2026, 19:00
Mireasa, sezonul 13. Ce au hotărât cele trei cupluri logodite în privința nunții în emisiune
Marti, 30.06.2026, 15:56
Mireasa, sezonul 13. Alan și Ema, pregătiri intense la târgul de nunți!
Marti, 30.06.2026, 15:45
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21:00
30 iun
Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia
20:45
30 iun
GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș - Norvegia
20:15
30 iun
„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta
19:00
30 iun
”Zici că sunt Velea!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
19:00
30 iun
Furnicuțele 2026. Paula Chirilă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
19:00
30 iun
Furnicuțele 2026. Paula Chirilă intră în joc! Proba de mimă stârnește hohote de râs
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