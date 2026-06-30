Furnicuțele 2026. Paula Chirilă intră în joc! Proba de mimă stârnește hohote de râs

Furnicuțele 2026. Paula Chirilă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai

”Zici că sunt Velea!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta

GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș - Norvegia

Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia

1

Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce este bine și ce nu este bine să faci pe 29 iunie

2

Cui i-a dedicat David Popovici reușita de la Settecolli. Cine este persoana specială pe care a avut-o mereu în gând

3

Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile pe o plajă de pe litoralul românesc! Ce detaliu au observat mulți în imagini

4

Cum arată Florin Piersic la 90 de ani. Ce au remarcat oamenii la cea mai recentă apariție publică

5

Horoscop zilnic 30 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

6

Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți