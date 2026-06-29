GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia

Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada

1

Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc

2

Horoscop zilnic 29 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

3

Recunoști vedeta din imagine? Apare zilnic la TV, iar vocea sa este considerată una dintre cele mai bune din România

4

Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce este bine și ce nu este bine să faci pe 29 iunie

5

Cui i-a dedicat David Popovici reușita de la Settecolli. Cine este persoana specială pe care a avut-o mereu în gând

6

Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile pe o plajă de pe litoralul românesc! Ce detaliu au observat mulți în imagini