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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria
Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 06:00
Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) |...
Duminica, 28.06.2026, 06:00
GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu |...
Duminica, 28.06.2026, 04:00
James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea |...
Duminica, 28.06.2026, 04:00
Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia
Duminica, 28.06.2026, 03:00
Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo -...
Duminica, 28.06.2026, 02:00
Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama -...
Duminica, 28.06.2026, 01:00
Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) |...
Duminica, 28.06.2026, 00:00
Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua...
Sambata, 27.06.2026, 08:00
GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua...
Sambata, 27.06.2026, 07:00
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Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina
Duminica, 28.06.2026, 06:00
GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 05:00
GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului (min. 19) | Iordania - Argentina
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu | RD Congo - Uzbekistan
Duminica, 28.06.2026, 04:00
James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea | Columbia - Portugalia
Duminica, 28.06.2026, 04:00
Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia
Duminica, 28.06.2026, 03:00
Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo - Uzbekistan
Duminica, 28.06.2026, 02:00
Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia
Duminica, 28.06.2026, 01:00
Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana
Duminica, 28.06.2026, 00:00
Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia
Sambata, 27.06.2026, 08:00
GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia
Sambata, 27.06.2026, 07:00
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Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina
06:00
Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria
05:00
GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina
05:00
Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria
05:00
GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului (min. 19) | Iordania - Argentina
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