El este fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o fotografie în mediul online și i-a lăsat mască pe toți.

Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți | captura youtube

Valentin Sanfira a avut un motiv dublu de sărbătoare, marcând ziua de naștere și onomastica fratelui său mai mare, Alin.

Cum arată fratele lui Valentin Sanfira

Cu această ocazie, artistul le-a oferit urmăritorilor o surpriză și a publicat pe rețelele sociale o fotografie din copilărie, în care apare alături de fratele său, o imagine rară, având în vedere că acesta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Alături de fotografie, interpretul a transmis un mesaj emoționant în care și-a exprimat recunoștința pentru relația apropiată pe care o au încă din copilărie. Valentin Sanfira a rememorat anii petrecuți împreună și a vorbit despre momentele frumoase, dar și despre încercările prin care au trecut de-a lungul timpului.

Artistul a mărturisit că el și Alin au crescut unul lângă celălalt, împărțind atât bucuriile, cât și dificultățile vieții. Potrivit acestuia, indiferent de obstacolele întâlnite, au rămas mereu uniți și s-au sprijinit reciproc în cele mai importante momente.

În mesajul dedicat fratelui său, Valentin Sanfira a subliniat că Alin nu este doar un membru al familiei, ci și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, un om pe care știe că se poate baza necondiționat.

Citește și: Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Puțini știu că familia Sanfira este mai numeroasă. Pe lângă Alin, artistul mai are un frate, Adrian, care a fost adoptat de părinții lor după mai mulți ani în care aceștia și-au dorit un copil. Și Adrian apare foarte rar în postările publice ale cântărețului, familia preferând să își păstreze discreția, arată acest site.

Ce mesaj i-a transmis Valentin Sanfira

La finalul mesajului, Valentin Sanfira i-a transmis fratelui său cele mai frumoase urări, dorindu-i sănătate, fericire și binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ceea ce face. Totodată, artistul a făcut o glumă pe seama fotografiei din copilărie, spunând că, deși atunci erau mult mai tineri, nici acum nu stau rău deloc.

Citește și: O rețetă plină de arome, pregătită de Chef Nicolai Tand: Chicken Tikka Masala

Mesajul său s-a încheiat cu o urare adresată tuturor celor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cărora le-a dorit sănătate, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase petrecute alături de cei dragi.