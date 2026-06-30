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Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți

El este fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o fotografie în mediul online și i-a lăsat mască pe toți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 15:09 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 15:19
Cum arată fratele lui Valentin Sanfira. Artistul a publicat o imagine în mediul online care i-a surprins pe toți | captura youtube
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Valentin Sanfira a avut un motiv dublu de sărbătoare, marcând ziua de naștere și onomastica fratelui său mai mare, Alin.

Cum arată fratele lui Valentin Sanfira

Cu această ocazie, artistul le-a oferit urmăritorilor o surpriză și a publicat pe rețelele sociale o fotografie din copilărie, în care apare alături de fratele său, o imagine rară, având în vedere că acesta preferă să stea departe de lumina reflectoarelor.

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Alături de fotografie, interpretul a transmis un mesaj emoționant în care și-a exprimat recunoștința pentru relația apropiată pe care o au încă din copilărie. Valentin Sanfira a rememorat anii petrecuți împreună și a vorbit despre momentele frumoase, dar și despre încercările prin care au trecut de-a lungul timpului.

Artistul a mărturisit că el și Alin au crescut unul lângă celălalt, împărțind atât bucuriile, cât și dificultățile vieții. Potrivit acestuia, indiferent de obstacolele întâlnite, au rămas mereu uniți și s-au sprijinit reciproc în cele mai importante momente.

În mesajul dedicat fratelui său, Valentin Sanfira a subliniat că Alin nu este doar un membru al familiei, ci și unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, un om pe care știe că se poate baza necondiționat.

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Puțini știu că familia Sanfira este mai numeroasă. Pe lângă Alin, artistul mai are un frate, Adrian, care a fost adoptat de părinții lor după mai mulți ani în care aceștia și-au dorit un copil. Și Adrian apare foarte rar în postările publice ale cântărețului, familia preferând să își păstreze discreția, arată acest site.

Ce mesaj i-a transmis Valentin Sanfira

La finalul mesajului, Valentin Sanfira i-a transmis fratelui său cele mai frumoase urări, dorindu-i sănătate, fericire și binecuvântarea lui Dumnezeu în tot ceea ce face. Totodată, artistul a făcut o glumă pe seama fotografiei din copilărie, spunând că, deși atunci erau mult mai tineri, nici acum nu stau rău deloc.

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Mesajul său s-a încheiat cu o urare adresată tuturor celor care își sărbătoresc onomastica de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cărora le-a dorit sănătate, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase petrecute alături de cei dragi.

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