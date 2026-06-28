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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
Duminica, 28.06.2026, 22:00
Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
Duminica, 28.06.2026, 23:00
Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 06:00
Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) |...
Duminica, 28.06.2026, 06:00
GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu |...
Duminica, 28.06.2026, 04:00
James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea |...
Duminica, 28.06.2026, 04:00
Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia
Duminica, 28.06.2026, 03:00
Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo -...
Duminica, 28.06.2026, 02:00
Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama -...
Duminica, 28.06.2026, 01:00
Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) |...
Duminica, 28.06.2026, 00:00
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Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
Duminica, 28.06.2026, 23:00
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul
Duminica, 28.06.2026, 14:46
Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea
Duminica, 28.06.2026, 14:42
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 28.06.2026, 14:39
Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru
Duminica, 28.06.2026, 14:37
Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup!
Duminica, 28.06.2026, 14:32
Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt mai activi și hotărâți
Duminica, 28.06.2026, 14:29
Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Panama - Anglia, Croația - Ghana, Columbia - Portugalia, RD Congo - Uzbekistan, Iordania - Argentina, Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 14:26
Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina
Duminica, 28.06.2026, 06:00
Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 06:00
GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 05:00
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23:00
28 iun
Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
22:00
28 iun
Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
14:46
28 iun
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul
14:42
28 iun
Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea
14:39
28 iun
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
14:37
28 iun
Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru
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