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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 22:00
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Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada

Duminica, 28.06.2026, 23:00 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Piese care definesc sezonul

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:46 Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea

Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Valentin Bălașea

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:42 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:39 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Alexandru Olaru

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:37 Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup!

Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup!

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:32 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt mai activi și hotărâți

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii sunt mai activi și hotărâți

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:29 Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Panama - Anglia, Croația - Ghana, Columbia - Portugalia, RD Congo - Uzbekistan, Iordania - Argentina, Algeria - Austria

Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Panama - Anglia, Croația - Ghana, Columbia - Portugalia, RD Congo - Uzbekistan, Iordania - Argentina, Algeria - Austria

Logo show Duminica, 28.06.2026, 14:26 Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina

Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 06:00 Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria

Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria

Duminica, 28.06.2026, 06:00 GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina

GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 05:00 Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria

Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria

Duminica, 28.06.2026, 05:00
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