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Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce este bine și ce nu este bine să faci pe 29 iunie

Află ce nu este bine să faci pe 29 iunie, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Tradiții, obiceiuri și semnificația uneia dintre cele mai importante sărbători creștine.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 11:22 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 11:24
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Află ce nu este bine să faci pe 29 iunie, de Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026. Tradiții, obiceiuri și semnificația uneia dintre cele mai importante sărbători creștine. | Shutterstock
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Pe data de 29 iunie, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, două dintre cele mai importante personalități ale creștinismului. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc și amintește de contribuția esențială pe care cei doi apostoli au avut-o la răspândirea Evangheliei și la întemeierea Bisericii creștine. De-a lungul timpului, în jurul acestui praznic s-au păstrat numeroase tradiții și obiceiuri populare, iar multe dintre ele sunt respectate și în prezent.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel 2026: Ce este bine și ce nu este bine să faci pe 29 iunie

În tradiția ortodoxă, această zi marchează și sfârșitul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, o perioadă dedicată rugăciunii, pocăinței și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare.

Sfântul Apostol Petru, al cărui nume era Simon înainte de a deveni ucenic al lui Iisus Hristos, a fost pescar în Galileea și este considerat unul dintre cei mai apropiați apostoli ai Mântuitorului. Potrivit Sfintei Scripturi, Petru a fost cel care a mărturisit primul că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Deși s-a lepădat de Hristos de trei ori înainte de răstignire, s-a căit sincer și a devenit unul dintre cei mai importanți propovăduitori ai credinței creștine.

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Sfântul Apostol Pavel, cunoscut inițial sub numele de Saul din Tars, a fost un aprig prigonitor al creștinilor înainte de convertirea sa. Drumul către Damasc i-a schimbat însă viața pentru totdeauna, după ce, potrivit tradiției, i s-a arătat Hristos. După acest moment, Pavel a devenit unul dintre cei mai mari misionari ai creștinismului, întreprinzând numeroase călătorii și scriind epistole care fac parte astăzi din Noul Testament.

Biserica îi sărbătorește împreună deoarece, potrivit tradiției, amândoi au fost martirizați la Roma în timpul împăratului Nero, în jurul anului 67. Sfântul Petru a fost răstignit cu capul în jos, la cererea sa, considerându-se nevrednic să moară la fel ca Mântuitorul, iar Sfântul Pavel, fiind cetățean roman, a fost condamnat la moarte prin decapitare.

În credința populară românească, ziua de 29 iunie este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri. Se spune că în această zi se deschid porțile cerului, iar rugăciunile rostite cu credință sunt ascultate mai ușor. Mulți credincioși participă la Sfânta Liturghie și aprind lumânări pentru cei adormiți, în speranța că sufletele acestora vor primi lumină și odihnă.

În unele zone ale țării există obiceiul împărțirii de mere, colaci, miere și vase cu apă pentru pomenirea celor trecuți la cele veșnice. De asemenea, gospodarii oferă de pomană fructe de sezon și alimente pregătite în casă.

Potrivit tradiției populare, în această zi nu este bine să se desfășoare munci grele în gospodărie sau la câmp. Se spune că cei care lucrează de sărbătoare pot avea parte de pagube, recolte slabe sau alte necazuri. De asemenea, sunt evitate spălatul rufelor, cusutul și alte activități considerate nepotrivite într-o mare zi de praznic.

În credințele populare, Sfântul Petru este considerat păzitorul porților Raiului și ocrotitorul pescarilor, al agricultorilor și al celor care lucrează pământul. Totodată, se spune că el are puterea de a aduce sau opri ploaia și grindina. În unele regiuni, oamenii urmăresc vremea din această zi, considerând că ea poate prevesti cum va fi restul verii.

Pe 29 iunie își sărbătoresc onomastica toți cei care poartă numele Petru, Petre, Petrișor, Petronel, Pavel, Paul, Paula, Paulina, Petronela și alte derivate ale acestora. Este una dintre cele mai importante zile de sărbătoare din calendarul ortodox, fiind prilej de rugăciune, întâlniri în familie și respectarea tradițiilor moștenite din generație în generație.

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