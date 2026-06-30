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„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta

Paula Chirilă a ținut să aducă în discuție care a fost cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vreodată ca și actriță. Ce a declarat la Furnicuțele în fața lui Denise Rifai.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 20:15 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 17:19
„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta | antena 1
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Paula Chirilă a venit în platoul emisiunii Furnicuțele chiar de ziua ei. Denise Rifai a surprins-o pe actriță cu câțiva oameni dragi care i-au fost alături.

Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta

A povestit cum toată lumea a fost extrem de entuziasmată când a auzit că se va căsători din nou. A mărturisit faptul că a avut „obrăznicia” să se îndrăgostească de un bărbat mai tânăr, însă nu regretă. În materie de operații estetice, a făcut doar liposucție, însă vedeta a declarat că dacă ar avea mai mulți bani, nu ar ezita să intre sub lupa medicilor esteticieni.

Cel mai greu rol în viața sa a fost și este în continuare rolul de mamă. Momentul în care Paula Chirilă i-a transmis fetiței sale că divorțează nu a fost unul deloc ușor. A fost nevoită să se lupte aproape mereu cu nevoia de mamă și aceea de femeie, fiind două situații diferite.

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Nu și-ar dori ca fiica sa să aleagă omul nepotrivit cu care să-și petreacă zilele.

„Anumite alegeri în viață duc la rezultate frumoase.”, a declarat Paula Chirilă. A mărturisit faptul că a refuzat rolul principal din filmul Margo pentru că i-a fost teamă să nu i se ceară să se dezbrace în fața camerei.

„Era primul meu film, nu știam nimic de lumea asta, mi-era teamă de necunoscut.”, a declarat vedeta. Nu i-ar fi plăcut să fie percepută într-un mod greșit. Nu i-ar plăcea de asemenea ca lumea să spună că a ajuns la nivelul la care este astăzi datorită felului în care arată.

Una dintre cele mai indecente propuneri pe care le-a primit vreodată a fost din partea unui director de teatru care i-a făcut avansuri.

„A intrat la mine în garsonieră cu mâna peste organele genitale și mi-a zis că sunt foarte bună și că el mă dorește.”, a povestit Paula Chirilă.

Cum a reușit Paula Chirilă să scape de bărbații care i-au făcut avansuri

Nu a fost însă prima oară când actrița a primit avansuri din partea bărbaților. Cu toate acestea, a știut întotdeauna ce rol are ea în fiecare ecuație din viața sa, astfel că nu s-a lăsat sedusă.

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„Dacă erau în poziții de superioritate, ori o făceam pe proasta, mă făceam că nu înțeleg. Îi duceam cu zăhărelul.”, a povestit Paula Chirilă în fața lui Denise Rifai.

A povestit cum educația pe care a primit-o, nu a lăsat-o niciodată să depășească limitele.

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