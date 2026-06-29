Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile pe o plajă de pe litoralul românesc! Ce detaliu au observat mulți în imagini

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a întors toate privirile atunci când a apărut pe litoralul românesc. Descoperă ce detaliu au observat fanii în imagini, în iunie 2026.

Recent, Gabriela Prisăcariu s-a bucurat de o vacanță pe litoralul românesc și a întors toate privirile când a apărut pe plajă. Vedeta a ales să se bucure de câteva zile însorite într-o stațiune din județul Constanța, alături de fiul ei, Tiago. Descoperă ce detaliu a atras imediat atenția fanilor, în imaginile publicate de vedetăpe pagina sa oficială de Instagram.

Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile când a apărut pe o plajă de pe litoralul românesc. Ce detaliu au observat mulți în imagini

Nu mai este o noutate faptul că Gabriela Prisăcariu are un corp de invidiat și că fotomodelul și-a păstrat formele sexy chiar și după ce a născut și a devenit mamă. Soția lui Dani Oțil se pare că a plecat la finalul lunii iunie 2026 pe litoralul românesc, pentru a se bucura de o vacanță relaxantă alături de fiul ei Tiago.

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Deși soțul ei a lipsit, vedeta nu a ratat ocazia să se filmeze și să publice imagini și pentru partenerul ei, ca să fie la curent cu veștile despre cei doi.

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„Video pentru tati de pe litoral 🥹🫢❤️”, a scris vedeta în dreptul unui clip video, în care apare primind numeroși pupici de la Tiago, semn că cei doi chiar au o relație cu totul și cu totul specială.

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Într-o altă fotografie publicată, Gabriela Prisăcariu poartă un costum de baie galben, ce îi pune de minune în valoare silueta de invidiat. Un detaliu ce nu a scăpat ochilor curioși ai internauților a fost faptul că soția lui Dani Oțil este o mamă extrem de atentă și grijulie, căci cel mic a purtat mereu pălării și protecție solară. Zâmbetul amuzat al lui Tiago a atras și el atenția în poze și cel mic pare că s-a distrat de minune alături de mama lui: a fost răsfățat din plin cu joacă în mare, înghețată și mult soare!

Așa cum era de așteptat, imaginile au adunat imediat numeroase aprecieri și comentarii și nu puțini au fost internauții care au transmis mesaje pentru Gabriela Prisăcariu, care a ales să se bucure de o vacanță de vis pe litoralul românesc, cel mai probabil în stațiunea Olimp.

„Adorabil copil!!”, „💖👍💯Hai că este simpatic foc 🔥 Dani mic 🥰😁🐬💦”, „Vacanta plăcută! ❤️❤️”, „Olimp! Frumușei rău amândoi”, iată doar o parte dintre comentariile transmise de urmăritorii vedetei.