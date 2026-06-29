Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile pe o plajă de pe litoralul românesc! Ce detaliu au observat mulți în imagini

Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile pe o plajă de pe litoralul românesc! Ce detaliu au observat mulți în imagini

Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a întors toate privirile atunci când a apărut pe litoralul românesc. Descoperă ce detaliu au observat fanii în imagini, în iunie 2026.  

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 17:04 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 19:03
Galerie
Descoperă cum a apărut Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, pe litoralul românesc | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Recent, Gabriela Prisăcariu s-a bucurat de o vacanță pe litoralul românesc și a întors toate privirile când a apărut pe plajă. Vedeta a ales să se bucure de câteva zile însorite într-o stațiune din județul Constanța, alături de fiul ei, Tiago. Descoperă ce detaliu a atras imediat atenția fanilor, în imaginile publicate de vedetăpe pagina sa oficială de Instagram.

Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile când a apărut pe o plajă de pe litoralul românesc. Ce detaliu au observat mulți în imagini

Nu mai este o noutate faptul că Gabriela Prisăcariu are un corp de invidiat și că fotomodelul și-a păstrat formele sexy chiar și după ce a născut și a devenit mamă. Soția lui Dani Oțil se pare că a plecat la finalul lunii iunie 2026 pe litoralul românesc, pentru a se bucura de o vacanță relaxantă alături de fiul ei Tiago.

Citește și: Cum s-au cunoscut, de fapt, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Cine a făcut primul pas

Articolul continuă după reclamă

Deși soțul ei a lipsit, vedeta nu a ratat ocazia să se filmeze și să publice imagini și pentru partenerul ei, ca să fie la curent cu veștile despre cei doi.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Video pentru tati de pe litoral 🥹🫢❤️”, a scris vedeta în dreptul unui clip video, în care apare primind numeroși pupici de la Tiago, semn că cei doi chiar au o relație cu totul și cu totul specială.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-o altă fotografie publicată, Gabriela Prisăcariu poartă un costum de baie galben, ce îi pune de minune în valoare silueta de invidiat. Un detaliu ce nu a scăpat ochilor curioși ai internauților a fost faptul că soția lui Dani Oțil este o mamă extrem de atentă și grijulie, căci cel mic a purtat mereu pălării și protecție solară. Zâmbetul amuzat al lui Tiago a atras și el atenția în poze și cel mic pare că s-a distrat de minune alături de mama lui: a fost răsfățat din plin cu joacă în mare, înghețată și mult soare!

Așa cum era de așteptat, imaginile au adunat imediat numeroase aprecieri și comentarii și nu puțini au fost internauții care au transmis mesaje pentru Gabriela Prisăcariu, care a ales să se bucure de o vacanță de vis pe litoralul românesc, cel mai probabil în stațiunea Olimp.

colaj foto cu dani otil si gabriela prisacariu

„Adorabil copil!!”, „💖👍💯Hai că este simpatic foc 🔥 Dani mic 🥰😁🐬💦”, „Vacanta plăcută! ❤️❤️”, „Olimp! Frumușei rău amândoi”, iată doar o parte dintre comentariile transmise de urmăritorii vedetei.

Recunoști vedeta din imagine? Apare zilnic la TV, iar vocea sa este considerată una dintre cele mai bune din România... Cum arată Florin Piersic la 90 de ani. Ce au remarcat oamenii la cea mai recentă apariție publică...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani Ce nu mănâncă niciodată Ilie Dumitrescu. Aşa a ajuns să aibă la 57 de ani o greutate mai mică decât avea la 25 de ani
Observatornews.ro Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Antena 3 Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele Ce este bacteria "mâncătoare de carne” Vibrio, care se extinde pe plajele Europei, și care sunt simptomele
SpyNews Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Recunoști vedeta din imagine? Apare zilnic la TV, iar vocea sa este considerată una dintre cele mai bune din România
Recunoști vedeta din imagine? Apare zilnic la TV, iar vocea sa este considerată una dintre cele mai bune din România
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Cum arată vila în care locuiesc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea. Au văzut-o și s-au îndrăgostit de ea pe loc
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru călători
Ce a găsit Metrorex în patru trenuri, pe care le-a retras temporar din circulație. Anunțul companiei pentru... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Răsturnare de situație! PSD a strâns voturile pentru investirea unui guvern condus de Grindeanu!
Răsturnare de situație! PSD a strâns voturile pentru investirea unui guvern condus de Grindeanu! BZI
Operațiunea „Case pentru șmecheri”: Cum iei o vilă la preț de garsonieră
Operațiunea „Case pentru șmecheri”: Cum iei o vilă la preț de garsonieră Jurnalul
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la platformele chinezești
De la 1 iulie 2026 se scumpește shopping-ul online din afara UE. Cât plătești în plus pe comenzile de la... Kudika
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace
Pilotul a plâns când a înțeles de ce păsările nu-l lăsau în pace Redactia.ro
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina
Se schimbă vremea după 30 iunie: temperaturile scad și revin ploile, vijeliile și grindina Observator
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină
Mamă la 40 de ani. Provocările fertilității când amânăm prea mult timp o sarcină MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului
Parenting după divorț – Cum să menții stabilitatea emoțională a copilului DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x