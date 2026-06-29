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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Gol Brazilia! Casemiro readuce Brazilia în joc! | Brazilia - Japonia
Gol Brazilia! Casemiro readuce Brazilia în joc! | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 21:00
GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay
Marti, 30.06.2026, 00:00
GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de...
Luni, 29.06.2026, 23:00
GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 21:50
GOOL Japonia! Kaishu Sano înscrie după o acțiune individuală superbă (min. 29) | Brazilia -...
Luni, 29.06.2026, 20:00
Dublă ocazie Canada! Tani Oluwaseyi și Jonathan David ratează incredibil | Africa de Sud - Canada
Duminica, 28.06.2026, 23:00
Dublă ocazie pentru Canada! Moise Bombito și Tajon Buchanan ratează incredibil | Africa de Sud...
Duminica, 28.06.2026, 22:00
Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) |...
Duminica, 28.06.2026, 06:00
Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria
Duminica, 28.06.2026, 06:00
GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului...
Duminica, 28.06.2026, 05:00
James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea |...
Duminica, 28.06.2026, 04:00
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GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay
Marti, 30.06.2026, 00:00
GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada
Luni, 29.06.2026, 23:00
GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 21:50
GOOL Japonia! Kaishu Sano înscrie după o acțiune individuală superbă (min. 29) | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 20:00
”În loc de milk i-am dat MILF” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Luni, 29.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Mario Fresh, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Luni, 29.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Mario Fresh, Lazy Ed și Efra acceptă provocarea Testului Mușuroiului!
Luni, 29.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Lazy Ed și Efra dezvăluie cum este să lucrezi alături de Mario Fresh
Luni, 29.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Părinții lui Mario Fresh povestesc întâmplări din viața artistului
Luni, 29.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Mario Fresh și Miruna, provocați la Testul Mușuroiului! Pot călca haine folosind o singură mână?
Luni, 29.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Confesiuni sincere! Mario Fresh dezvăluie ce înseamnă iubirea pentru el
Luni, 29.06.2026, 19:00
Votul care a împărțit casa: Darius și doamna Melinda au spus „nu” | Mireasa, sezonul 13
Luni, 29.06.2026, 16:23
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GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay
23:00
29 iun
GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de Sud - Canada
22:30
29 iun
Programul zilei a 20-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
22:10
29 iun
Horoscop zilnic 30 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
21:50
29 iun
GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia
21:00
29 iun
Gol Brazilia! Casemiro readuce Brazilia în joc! | Brazilia - Japonia
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