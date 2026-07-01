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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia
Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 01:00
Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 01:00
Golul lui Mbappe a fost anulat pentru ofsaid (min. 20)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 00:00
Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia
Marti, 30.06.2026, 21:00
GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș -...
Marti, 30.06.2026, 20:45
Cody Gakpo deschide scorul un șut puternic din 11 metri (min. 73)| Olanda - Maroc
Marti, 30.06.2026, 05:00
Hakimi trimite în bara transversală (min. 52)| Olanda - Maroc
Marti, 30.06.2026, 05:00
GOOOL Paraguay! Julio Enciso deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 42) | Germania - Paraguay
Marti, 30.06.2026, 00:00
GOOOL Canada! Stephen Eustáquio deschide scorul cu un șut în diagonală (min. 92) | Africa de...
Luni, 29.06.2026, 23:00
GOOOL Brazilia! Gabriel Martinelli marchează la colțul lung (min. 96) | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 21:50
Gol Brazilia! Casemiro readuce Brazilia în joc! | Brazilia - Japonia
Luni, 29.06.2026, 21:00
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Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador
Miercuri, 01.07.2026, 05:00
Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 01:00
Golul lui Mbappe a fost anulat pentru ofsaid (min. 20)| Franța - Suedia
Miercuri, 01.07.2026, 00:00
Erling Haaland lovește decisiv, norvegienii conduc din nou (min. 86) | Coasta de Fildeș - Norvegia
Marti, 30.06.2026, 21:00
GOL Norvegia! Antonio Nusa deschide scorul cu un șut superb (min. 40) | Coasta de Fildeș - Norvegia
Marti, 30.06.2026, 20:45
”Zici că sunt Velea!” Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Paula Chirilă, față în față cu cele mai incomode întrebări ale lui Denise Rifai
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Paula Chirilă intră în joc! Proba de mimă stârnește hohote de râs
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Mamă și fiică, față în față! Carla spune cum este Paula Chirilă dincolo de scenă
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Provocare plină de suspans! Paula Chirilă și Denise Rifai trebuie să ghicească obiectele ascunse în cutii
Marti, 30.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. De ce și-a dorit Paula Chirilă ca părinții ei să divorțeze? Actrița explică decizia
Marti, 30.06.2026, 19:00
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05:00
Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador
05:00
Quinones înscrie șutează superb la vinclu (min. 22) | Mexic - Ecuador
02:18
Franța - Suedia 3-0. Demonstrație de forță pentru Les Bleus! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
01:00
Kylian Mbappe realizează ”dubla” (min. 74)| Franța - Suedia
01:00
Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia
00:00
Golul lui Mbappe a fost anulat pentru ofsaid (min. 20)| Franța - Suedia
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