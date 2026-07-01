Jimenez dublează avantajul gazdelor (min. 31)| Mexic - Ecuador

Golul lui Mbappe a fost anulat pentru ofsaid (min. 20)| Franța - Suedia

Kylian Mbappe deschide scorul cu un șut plasat (min. 45)| Franța - Suedia

Franța - Suedia 3-0. Demonstrație de forță pentru Les Bleus! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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