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Îți mai aduci aminte de Mariana Buică, femeia care cântărea 240 kilograme la 25 de ani? Transformarea uimitoare prin care a trecut

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Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia

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Arabella, fiica Ivankăi Trump și nepoata lui Donald, este copia fidelă a mamei sale. Cele mai recente imagini au făcut senzație

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GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia

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Programul zilei a 17-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1, Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY

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Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia