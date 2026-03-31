Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Burrata cu căpșuni coapte. Desertul delicios care combină perfect cele mai fine arome

Burrata este un tip de brânză potrivit pentru cele mai savuroase și îndrăgite deserturi. Cu o aromă aparte și o consistență cremoasă, burrata e potrivită atât în deserturi, cât și în aperitive și salate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 31 Martie 2026, 11:18 | Actualizat Marti, 31 Martie 2026, 11:43

Această brânză proaspătă și cremoasă se combină perfect cu căpșuni sau alte fructe de pădure din care poți face o reducție delicioasă.

Astfel, ai putea obține un aperitiv sau un desert care combină gustul sărat cu cel dulce, iar întreaga familie se va bucura de rezultat. Pentru un desert cu adevărat special, poți folosi și vin roșu pentru a face un sos delicios din vin și căpșuni.

Desertul sofisticat îi va cuceri pe musafirii tăi. Dacă vrei să nu faci risipă și ai deja câteva fructe de pădure în congelator, ar fi ideal să le folosești și pe acelea în sos. Iată cum se prepară burrata cu căpșuni coapte.

Ingrediente – Rețetă de burrata cu căpșuni coapte

Articolul continuă după reclamă

Pentru căpșunile coapte

  • 350 grame de căpșuni
  • 1 linguriță de oțet balsamic
  • 1 linguriță de esență de vanilie
  • 1 lingură de zahăr

Pentru sos

  • 60 ml de vin roșu
  • 1 lingură de zahăr
  • 1 linguriță de scorțișoară

Brânza

  • 100 sau 200 grame de burrata, în funcție de câte porții vrei să prepari

Mod de preparare – Rețetă de burrata cu căpșuni coapte

Mai întâi începem prin a tăia căpșunile în două sau chiar în patru dacă sunt foarte mari. Dacă folosești căpșuni congelate, timpul de coacere este mai lung. Amestecă-le într-un bol cu vanilia, zahărul și oțetul și așează-le într-o tavă. Lasă-le la copt aproximativ 20 minute la 180 grade Celsius. Acestea mai trebuie verificate în când în când pentru a te asigura că se nu se ard.

Scurge sucul care rămâne în tavă într-o tigaie și adaugă vinul, zahărul și scorțișoara pentru a face sosul delicios. Fierbe sosul la foc mediu până se îngroașe și se mai reduce, amestecând din când în când.

Pe un platou așează bilele de burrate și taie-le în două pentru a lăsa apoi sosul de căpșuni să pătrundă în brânză. Mai întâi așează căpșunile coapte peste burrata și apoi toarnă sosul în mod egal. Poți decora deasupra cu frunze de mentă sau chiar busuioc.

Citește și: Mousse de ciocolată din conopidă. Un desert delicios și sănătos

Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce a ajuns să se ocupe cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea uriaşă: “Îi merge bine de tot” Cu ce a ajuns să se ocupe cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea uriaşă: &#8220;Îi merge bine de tot&#8221;
Observatornews.ro Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor Cum au reuşit 2 pensionari să nu mai plătească niciun ban la facturile de curent, în plin val al scumpirilor
Antena 3 ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Documentarul Married to the Game | Sezonul 1 e disponibil integral. Descoperă adevăratul joc al fotbaliștilor din Premier League: vacanțe, lux & familie
Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Mousse de ciocolată din conopidă. Un desert delicios și sănătos
Mousse de ciocolată din conopidă. Un desert delicios și sănătos
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani Catine.ro
Dulce María a devenit mamă pentru a doua oară. Ce fotografie a publicat artista după naștere
Dulce María a devenit mamă pentru a doua oară. Ce fotografie a publicat artista după naștere Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat în ea
Casa cu 1.800 mp de teren și beci cât toată locuința, vândută la preț de garsonieră. Te poți muta imediat... Libertatea.ro
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună
Ce studii are milionarul care s-a văitat că familia sa a trăit în “sărăcie”, cu 3000 de euro pe lună AntenaSport
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de anunțul divorțului de Rareș Cojoc a ieșit acum la iveală. Foto
„Nu am niciun regret!” Ce a dezvăluit Andreea Popescu pe internet. Mesajul, transmis cu puțin timp înainte de... Elle
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire:
Jador, primul mesaj public pentru Oana Ciocan după despărțire: "Ești prea..." Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Colac împletit pentru masa de Paște, din aluat dulce și pufos
Colac împletit pentru masa de Paște, din aluat dulce și pufos HelloTaste.ro
„Grădina de legume” a Europei poate hrăni jumătate de miliard de oameni. „Marea de Plastic”, singura construcție vizibilă din spațiu
„Grădina de legume” a Europei poate hrăni jumătate de miliard de oameni. „Marea de Plastic”, singura... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicușor Dan anunță când trimitem militari în Strâmtoarea Ormuz: Aceasta este poziția României
Nicușor Dan anunță când trimitem militari în Strâmtoarea Ormuz: Aceasta este poziția României BZI
Poenari, în topul scandalurilor de renovare, după Râșnov și Curtea Domnească. Cetatea lui Vlad Țepeș, distrusă de Dorel și cucerită de urși
Poenari, în topul scandalurilor de renovare, după Râșnov și Curtea Domnească. Cetatea lui Vlad Țepeș,... Jurnalul
Oana Ioniță rupe tăcerea despre divorț. Motivul care a dus la separare: Era un început de cancer...
Oana Ioniță rupe tăcerea despre divorț. Motivul care a dus la separare: Era un început de cancer... Kudika
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte Redactia.ro
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat
Comuna în care se mută tot mai multe familii tinere, de la sute de km distanţă. Preţul terenurilor a explodat Observator
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne gravidă
Flora vaginală și fertilitatea. Cum să „hrănești” bacteriile bune care îți cresc șansele de a rămâne... MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează
Remedii împotriva grețurilor matinale care funcționează DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Brioșe decorate festiv pentru Paște. Un desert gustos și spectaculos
Brioșe decorate festiv pentru Paște. Un desert gustos și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x