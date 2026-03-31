Burrata cu căpșuni coapte. Desertul delicios care combină perfect cele mai fine arome

Burrata este un tip de brânză potrivit pentru cele mai savuroase și îndrăgite deserturi. Cu o aromă aparte și o consistență cremoasă, burrata e potrivită atât în deserturi, cât și în aperitive și salate.

Această brânză proaspătă și cremoasă se combină perfect cu căpșuni sau alte fructe de pădure din care poți face o reducție delicioasă.

Astfel, ai putea obține un aperitiv sau un desert care combină gustul sărat cu cel dulce, iar întreaga familie se va bucura de rezultat. Pentru un desert cu adevărat special, poți folosi și vin roșu pentru a face un sos delicios din vin și căpșuni.

Desertul sofisticat îi va cuceri pe musafirii tăi. Dacă vrei să nu faci risipă și ai deja câteva fructe de pădure în congelator, ar fi ideal să le folosești și pe acelea în sos. Iată cum se prepară burrata cu căpșuni coapte.

Ingrediente – Rețetă de burrata cu căpșuni coapte

Pentru căpșunile coapte

350 grame de căpșuni

1 linguriță de oțet balsamic

1 linguriță de esență de vanilie

1 lingură de zahăr

Pentru sos

60 ml de vin roșu

1 lingură de zahăr

1 linguriță de scorțișoară

Brânza

100 sau 200 grame de burrata, în funcție de câte porții vrei să prepari

Mod de preparare – Rețetă de burrata cu căpșuni coapte

Mai întâi începem prin a tăia căpșunile în două sau chiar în patru dacă sunt foarte mari. Dacă folosești căpșuni congelate, timpul de coacere este mai lung. Amestecă-le într-un bol cu vanilia, zahărul și oțetul și așează-le într-o tavă. Lasă-le la copt aproximativ 20 minute la 180 grade Celsius. Acestea mai trebuie verificate în când în când pentru a te asigura că se nu se ard.

Scurge sucul care rămâne în tavă într-o tigaie și adaugă vinul, zahărul și scorțișoara pentru a face sosul delicios. Fierbe sosul la foc mediu până se îngroașe și se mai reduce, amestecând din când în când.

Pe un platou așează bilele de burrate și taie-le în două pentru a lăsa apoi sosul de căpșuni să pătrundă în brânză. Mai întâi așează căpșunile coapte peste burrata și apoi toarnă sosul în mod egal. Poți decora deasupra cu frunze de mentă sau chiar busuioc.

