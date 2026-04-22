Pui cu sos cremos cu lămâie și sparanghel. Rețeta inedită care îi va fascina pe membrii familiei

Rețeta rapidă de pui cu sos cremos și sparanghel nu e doar delicioasă, dar este și foarte sănătoasă, fiind potrivită atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici.

Publicat: Miercuri, 22 Aprilie 2026, 11:09 | Actualizat Miercuri, 22 Aprilie 2026, 11:57

Familia ta sigur va fi încântată dacă vei încerca această rețetă apetisantă de pui cu sos cremos, lămâie și sparanghel, un adevărat deliciu care se pregătește rapid.

Preparatul e bogat în proteine și sărac în carbohidrați, fiind alegerea perfectă pentru o masă sănătoasă.

Sosul cu o aromă specială de usturoi și lămâie se va îmbina perfect cu puiul gătit perfect și sparanghelul fiert.

Rețeta inedită de pui cu sos cremos cu lămâie și sparanghelul

Ingrediente - Rețeta inedită de pui cu sos cremos cu lămâie și sparanghelul

  • 4 bucăți de piept de pui fără piele și fără os
  • 1 lingură de condimente italienești
  • 1 linguriță de sare, una de piper și una de boia de ardei
  • 1 lingură de ulei de măsline
  • 2 linguri de unt topit
  • 500 grame de sparanghel curățat și tăiat în sferturi
  • o jumătate de ceapă albă tocată
  • 3-4 căței de usturoiul
  • 180 ml de smântână de gătit
  • 60 grame de parmezan
  • o lămâie

Mod de preparare - Rețeta inedită de pui cu sos cremos cu lămâie și sparanghelul

Mai întâi începe prin a condimenta pieptul de pui cu condimentele italienești, sarea, piperul și boiaua de ardei. Pune uleiul de măsline în tigaie la foc mediu și gătește puiul pentru 5-6 minute pe fiecare parte, apoi scoate-l pe o farfurie și lasă-l la răcit.

În aceeași tigaie adaugă untul, ceapa tocată și sparanghelul pentru a-l sota pentru 2-3 minute până se înmoaie. Apoi adaugă usturoiul tocat și mai gătește totul pentru încă un minut la foc mediu. Adaugă în tigaie smântâna lichidă și lasă totul să fiarbă pentru 5 minute până se îngroașă sosul. Mai potrivește sosul de sare și piper după gust.

La final așează puiul în farfurie peste care pune sosul cu sparanghel și stoarce zeamă de lămâie pentru un plus de prospețime.

