Scoici Saint Jacques în stil parizian, rețeta sofisticată cu care îți poți impresiona familia. Care e secretul acestui preparat

Saint Jacques este un preparat sofisticat care necesită multă atenție la preparare, dar rezultatul este clar unul pe măsură.

Pentru a obține o rețetă inedită cu care să îți impresionezi întreaga familie, acest preparat cu Saint Jacques în stil parizian sigur nu va da greși.

Preparatul poate fi servit atât ca aperitiv, cât și ca salată caldă pentru invitații tăi la masă. Dacă preferi ca cina pregătită de ziua ta de naștere să fie una sofisticată, atunci sigur trebuie să încerci preparatul acesta.

Ai nevoie doar de câteva ingrediente și e mai ușor de pregătit decât a crede.

Citește și: Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi. O rețetă perfectă pentru mesele cu gust

Articolul continuă după reclamă

Rețeta de Saint Jacques în stil parizian

Ingrediente - Rețeta de Saint Jacques în stil parizian

250 ml de vin alb sec

o linguriță de sare

o frunză de dafin

o linguriță de piper

2 cepe roșii (șalotă)

1 kg de scoici Saint Jacques

500 gr de ciuperci

3 linguri de unt

4 linguri de făină

170 ml lapte

2 gălbenușuri

120 ml de smântână lichidă

zeama de la jumătate de lămâie

cochiliile păstrate de la scoici

6 linguri de cașcaval ras/ brânză Gruyere

Mor de preparare - Rețeta de Saint Jacques în stil parizian

Începe prin a fierbe într-o oală vinul infuzat cu frunza de dafin, în care ai adăugat și sarea și piperul. Adăugă apoi ciupercile tăiate mărunt și scoicile în oala în care fierbe vinul. Pune apa cât să acopere toate ingredientele. Lasă pe foc până dă în clocot, iar apoi pune capacul și mai lasă să fiarbă la foc mic pentru 5 minute.

Citește și: Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie

Apoi continuă să fierbi fără capac până când sosul se reduce până la 250 ml de lichid pentru ca aromele să devină și mai intense.

Într-un alt vas pe foc topește untul la foc mic, apoi când devine lichid adaugă făina și amestecă energic cu un tel pentru a evita formarea de cocoloașe. Când se formează o pastă densă, ia oala de pe foc și adaugă laptele și incorporează cu telul, apoi adaugă gălbenușurile și amestecă din nou. Pune din nou cratița pe foc la foc mic și lasă sosul să fiarbă. Adaugă și smântâna, amestecă bine și lasă să mai fiarbă pentru câteva minute.

Acum e timpul să asamblezi preparatul. Pe fiecare cochilie pune câte o lingură din conținutul cu scoici, ciuperci și ceapă și acoperă cu sosul cu smântână. Apoi presară cașcavalul ras și așează toată cochiliile astfel umplute într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Dă tava la cuptor pentru 15 minute la 180 de grade.

Citește și: Piure de păstârnac cu ulei de măsline și salvie, o adevărată delicatesă