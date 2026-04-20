Scoici Saint Jacques în stil parizian, rețeta sofisticată cu care îți poți impresiona familia. Care e secretul acestui preparat

Saint Jacques este un preparat sofisticat care necesită multă atenție la preparare, dar rezultatul este clar unul pe măsură.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 11:49 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 13:52

Pentru a obține o rețetă inedită cu care să îți impresionezi întreaga familie, acest preparat cu Saint Jacques în stil parizian sigur nu va da greși.

Preparatul poate fi servit atât ca aperitiv, cât și ca salată caldă pentru invitații tăi la masă. Dacă preferi ca cina pregătită de ziua ta de naștere să fie una sofisticată, atunci sigur trebuie să încerci preparatul acesta.

Ai nevoie doar de câteva ingrediente și e mai ușor de pregătit decât a crede.

Citește și: Pulpă de miel cu rozmarin și usturoi. O rețetă perfectă pentru mesele cu gust

Rețeta de Saint Jacques în stil parizian

Ingrediente - Rețeta de Saint Jacques în stil parizian

250 ml de vin alb sec

o linguriță de sare

o frunză de dafin

o linguriță de piper

2 cepe roșii (șalotă)

1 kg de scoici Saint Jacques

500 gr de ciuperci

3 linguri de unt

4 linguri de făină

170 ml lapte

2 gălbenușuri

120 ml de smântână lichidă

zeama de la jumătate de lămâie

cochiliile păstrate de la scoici

6 linguri de cașcaval ras/ brânză Gruyere

Mor de preparare - Rețeta de Saint Jacques în stil parizian

Începe prin a fierbe într-o oală vinul infuzat cu frunza de dafin, în care ai adăugat și sarea și piperul. Adăugă apoi ciupercile tăiate mărunt și scoicile în oala în care fierbe vinul. Pune apa cât să acopere toate ingredientele. Lasă pe foc până dă în clocot, iar apoi pune capacul și mai lasă să fiarbă la foc mic pentru 5 minute.

Citește și: Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie

Apoi continuă să fierbi fără capac până când sosul se reduce până la 250 ml de lichid pentru ca aromele să devină și mai intense.

Într-un alt vas pe foc topește untul la foc mic, apoi când devine lichid adaugă făina și amestecă energic cu un tel pentru a evita formarea de cocoloașe. Când se formează o pastă densă, ia oala de pe foc și adaugă laptele și incorporează cu telul, apoi adaugă gălbenușurile și amestecă din nou. Pune din nou cratița pe foc la foc mic și lasă sosul să fiarbă. Adaugă și smântâna, amestecă bine și lasă să mai fiarbă pentru câteva minute.

Acum e timpul să asamblezi preparatul. Pe fiecare cochilie pune câte o lingură din conținutul cu scoici, ciuperci și ceapă și acoperă cu sosul cu smântână. Apoi presară cașcavalul ras și așează toată cochiliile astfel umplute într-o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Dă tava la cuptor pentru 15 minute la 180 de grade și sigur dai Jackpot în farfurie by Vlad Cazino.

Citește și: Piure de păstârnac cu ulei de măsline și salvie, o adevărată delicatesă

AS.ro “Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români”. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut &#8220;Am un mesaj pentru cei mai bogaţi români&#8221;. Gică Hagi a surprins, la conferinţa de prezentare la naţională. Apelul uriaş făcut
Observatornews.ro Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi Cine este autorul masacrului din Louisiana. Bărbatul era fost militar şi tatăl a şapte dintre copiii ucişi
Antena 3 Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman Mara a fost găsită moartă, pe fundul unui lac, după ce a dispărut în timpul unui triatlon Ironman

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Piure de păstârnac cu ulei de măsline și salvie, o adevărată delicatesă
Piure de păstârnac cu ulei de măsline și salvie, o adevărată delicatesă
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie
Doradă în unt cu lămâie. O rețetă pe care o vei încerca cu fiecare ocazie
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
