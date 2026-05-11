Această rețetă extrem de ușor de preparat este asezonată cu semințe de susan și o marinadă din sos de soia și ghimbir.

Ton alb cu ghimbir și sos de soia. O rețetă pe care o vei îndrăgi | Shutterstock

Acest ton alb tras rapid la tigaie este condimentat cu semințe de susan și marinat într-un sos aromat de soia și ghimbir. Este o rețetă simplă, gata în aproximativ 20 de minute, perfectă pentru o cină rapidă și gustoasă.

Ton alb cu ghimbir și sos de soia

De cele mai multe ori, când vorbim despre ton tras la tigaie, ne gândim la ton ahi sau ton galben. Totuși, această rețetă folosește ton albacore sau ton alb, care are un gust puțin mai intens și merge excelent cu aromele puternice din marinada cu ghimbir și soia.

Care este diferența dintre tonul ahi și tonul alb?

Articolul continuă după reclamă

Sunt două specii diferite de ton. Tonul alb este întâlnit cel mai des la conservă, însă poate fi cumpărat și sub formă de steak sau file. Gustul lui este mai pronunțat decât al tonului ahi și se potrivește foarte bine cu sosuri aromate și ușor picante.

Cum se prepară marinada

Pentru început, toate ingredientele pentru marinadă se pun într-un blender:

oțet de orez

sos de soia

ghimbir

usturoi

wasabi sau hrean

zahăr

ceapă verde

Sosul obținut se toarnă peste ton și se lasă la marinat aproximativ 10 minute.

Cum se gătește tonul

După marinare, tonul se presară cu semințe de susan.

Se încinge foarte bine puțin ulei într-o tigaie grea, de preferat din fontă sau oțel carbon. Tonul se gătește rapid, doar 30-45 de secunde pe fiecare parte, astfel încât interiorul să rămână fraged și ușor roz.

După ce peștele este scos din tigaie, marinada rămasă se pune în tigaie împreună cu suc de lămâie și se lasă puțin la foc mic, până capătă consistența unui sos.

Tonul se feliază subțire și se servește imediat, alături de sosul de ghimbir și soia.

Ingrediente

225 g ton albacore

60 ml oțet de orez

60 ml sos de soia

1 lingură ghimbir ras

2 căței de usturoi tocați

1 linguriță wasabi sau hrean

2 lingurițe zahăr

2 fire de ceapă verde

1 lingură semințe de susan

1 lingură ulei de măsline

sucul unei lămâi

Mod de preparare

Mixează ingredientele pentru marinadă.

Marinează tonul timp de 10 minute.

Presară semințele de susan peste pește.

Încinge foarte bine tigaia și gătește tonul rapid pe toate părțile.

Scoate tonul, apoi fierbe marinada împreună cu sucul de lămâie pentru sos.

Taie tonul felii și servește-l imediat cu sosul aromat.

Dacă îți plac rețetele inedite participă și tu cu o rețetă la concursul Jackpot în farfurie by Vlad Cazino și poți câștiga premii săptămânale, vouchere pentru cumpărături online: electronice, electrocasnice, telefoane sau orice îți poftește inima.