Home Chefi la Cuțite Rețete inedite Rețeta delicioasă și rapidă de vinete coapte cu iaurt și harissa. Preparatul simplu care va fi îndrăgit de toți

Atunci când îți dorești să gătești un preparat rapid și delicios pentru întreaga familie, acest aperitiv inedit cu vinete va deveni preparatul familiei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Aprilie 2026, 11:21 | Actualizat Marti, 07 Aprilie 2026, 12:02

Mirosul de vinete coapte poartă multe amintiri legate de zilele de primăvară și vară în care un preparat delicios însemna un preparat rapid. Vinetele coapte sunt foarte sănătoase și ușor de făcut, iar preparatul poate fi personalizat cu ingrediente după bunul plac, cu cât mai diverse, cu atât mai bine.

Poți servi vinete coapte cu un sos delicios de iaurt și harissa, un aperitiv delicios care se pregătește rapid și e potrivit pentru toată familia. Iată cât de ușor se prepară vinetele coapte cu sos de iaurt și harissa.

Vinete coapte cu sos de iaurt și harissa

Ingrediente - Vinete coapte cu sos de iaurt și harissa

  • 4 vinete spălate și tăiate în jumătate
  • 2 linguri de ulei de măsline
  • 75 gr unt
  • 1 lingură de harissa
  • 6 linguri de iaurt grecesc
  • 2 căței de usturoi zdrobiți
  • puțin coriandru proaspăt tocat
  • 1 linguriță de semințe de susan

Mod de preparare - Vinete coapte cu sos de iaurt și harissa

Mai întâi preîncălzim cuptorul la 200 grade Celsius. După ce am spălat și tăiat vinetele, le așezăm în tava tapetată cu hârtie de copt cu miezul în sus și le înțepăm cu cuțitul de câteva ori pentru ca acestea să se coacă uniform. Apoi cu o pensulă le ungem cu ulei de măsline și le băgăm la cuptor pentru 40-45 minute până când se coc și miezul se înmoaie.

Între timp într-o oală pe foc topic untul pe care îl amestecăm cu harissa. Așează vinetele pe un platou și unge-le cu amestecul de unt și harissa cu ajutorul unei pensule. Într-un bol amestecă iaurtul grecesc cu usturoiul zdrobit și pune cu lingura o cantitate generoasă pe fiecare vânătă. Pe deasupra presară coriandru tocat și semințe de susan și preparatul tău e gata de servire. Poți fi sigur că dai Jackpot în farfurie cu această rețetă inedită.

Poți îmbunătăți rețeta punând și parmezan sau cașcaval ras, dar și rodie proaspătă, pentru a-i oferi un plus de savoare preparatului.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

