Mireasa, sezon 13. Două concurente au intrat în cursa de eliminare! Care a fost motivația fetelor pentru alegerea făcută

În gala Mireasa din 22 mai 2026, fetele din casă au ales pe cine vor să elimine și au justificat alegerile făcute.

Raluca a nominalizat-o pe Claudia: „Pentru că am avut numeroase certuri cu ea și nu mai fac față, prefer să nu o mai văd!”.

Doamna Melinda a nominalizat-o pe Emilia: „Nu se mai simte bine aici, plânge mult și nu se mai îndreaptă către niciun băiat”.

Ema o monimalizează pe Emilia: „Nu se îndreaptă către nimeni, nu se simte în largul ei”.

Emilia pe Raluca: „Consider că are multe sentimente, ba fericite, ba triste, consider că îi e mai bine afară.

Giulia pe Emilia: „E un suflet minunat, dar știu că nu se simte în largul ei”.

Daniela a nominalizat-o pe Emilia: „O văd tristă, mai retrasă, dă senzația că nu îi e bine aici”.

Roxana a votat-o pe Claudia: „Are un comportament care lasă de dorit față de toate fetele din această casă”.

Doamna Mihaela o votează pe Emilia: „E mereu tristă și vreau să o știu veselă în afara casei”.

Doamna Cătălina a ales-o pe Raluca: „Nu are niciun băiat în casă”.

Amalia o votează pe Emilia: „Știu că nu îi e bine, am încercat să o fac să zâmbească, dar degeaba”.

Bianca a ales-o pe Emilia: „Am văzut-o că nu se mai simte bine în casă și cred că așa e mai bine pentru ea”.

Claudia a ales-o pe Raluca: „E o persoană foarte imatură și nu cred că este pregătită pentru o relație”.

Raluca s-a clasat pe ultimul loc în topul preferințelor publicului, așadar la cursa de eliminare au intrat Raluca și Emilia, în gala Mireasa din 22 mai 2026.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

