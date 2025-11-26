Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Chef Ștefan și-a desemnat cuțitul de aur din acest sezon! Cine e Tal Berkovich

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Tal Berkovich este concurenta care a reușit să îl cucerească cu adevărat pe Chef Ștefan, deoarece el a decis să îi ofere cuțitul de aur pentru preparatul pe care l-a făcut. Concurenta este actriță și chef holistic în Los Angeles și a obținut cuțite de la toți jurații pentru preparatele sale.

