Andrei Cristea a venit în fața juraților alături de soția sa și a început să-și spună povestea impresionantă. A gătit, iar Chefii și-au spus părerea. Ce s-a întâmplat apoi.

Are doar 23 de ani și a devenit antreprenor după câteva încercări. Cu ce preparat i-a impresionat pe jurații de la Chefi la cuțite | antena 1

Andrei Cristea, un tânăr de numai 23 de ani, a venit la „Chefi la cuțite” pentru a le demonstra juraților că un antreprenor poate avea talent și în bucătărie.

Are doar 23 de ani și a devenit antreprenor după câteva încercări

Deși conduce un business de succes în domeniul bijuteriilor, concurentul și-a dorit să primească o părere avizată despre preparatele sale și să afle cât de bine se descurcă în fața unor chefi profesioniști. A fost însoțit de Jessica, partenera sa, în vârstă de 22 de ani, alături de care formează un cuplu și o echipă în afaceri.

Cei doi au povestit că sunt împreună de patru ani, după ce au fost mai întâi prieteni. Au o fetiță de nouă luni și au recunoscut că viața de părinți le-a schimbat complet prioritățile. Andrei a mărturisit că experiența l-a ajutat să descopere o latură emoțională pe care nu știa că o are. „Chiar e greu să fii părinte”, a spus el, vorbind despre provocările pe care le presupune creșterea unui copil.

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De la afaceri eșuate la un brand de bijuterii

Andrei a povestit că drumul său în antreprenoriat nu a fost deloc simplu. La 18 ani s-a asociat într-o afacere cu produse pentru adulți, însă investiția în promovare nu a adus rezultatele dorite. El și partenerul său au pierdut fiecare aproximativ 700-800 de euro.

A urmat o altă încercare, de această dată cu pistoale de masaj destinate sportivilor. Nici proiectul acesta nu a avut succesul sperat, iar bugetul redus de marketing i-a împiedicat să ajungă la publicul dorit. Andrei a povestit că au avut o singură comandă, un moment care l-a emoționat atât de mult încât a început să plângă.

După aceste experiențe, tânărul a decis să continue pe cont propriu. Așa a apărut ideea unui brand de bijuterii, pornit cu un împrumut de doar 500 de lei și fără un buget consistent pentru promovare. A început să filmeze singur conținut pentru rețelele sociale, iar reacțiile au venit surprinzător de repede. În numai 20-30 de minute de la publicarea clipurilor, telefonul a început să fie plin de mesaje.

Cererea a crescut rapid, iar Andrei a trebuit să învețe din mers tot ce înseamnă logistică și administrarea comenzilor. În prezent, afacerea are șase magazine, dintre care patru fizice, în trei orașe, și două online.

Ce preparat le-a pregătit juraților

La „Chefi la cuțite”, Andrei a venit cu dorința de a-și testa abilitățile culinare și de a primi o evaluare sinceră. Chef Orlando a dezvăluit chiar că și copiii săi au cumpărat produse de la brandul tânărului antreprenor.

Preparatul a fost analizat atent de jurați, care au avut câteva observații legate de texturi și gusturi. În cele din urmă, Andrei Cristea a primit patru cuțite, reușind să-i convingă pe chefi că pasiunea pentru antreprenoriat poate merge mână în mână cu cea pentru gătit.