Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție

Află când începe noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite, care este gata să înceapă și care promite să aducă noutăți surprinzătoare! Descoperă toate detaliile despre sezonul 16.

Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 12:23 | Actualizat Luni, 06 Octombrie 2025, 12:27
S-a aflat când începe noul sezon Chefi la cuțite | Antena 1

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu dau startul sezonului 16 Chefi la cuțite la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Ce noutăți aduce noul sezon, încă din prima ediție

Fanii emisiunii s-au întrebat când începe noul sezon Chefi la cuțite și iată că a venit momentul să afle răspunsul! Descoperă detalii inedite despre mult așteptata producție de la Antena 1.

Sezonul 16 Chefi la cuțite este unul care schimbă jocul: adrenalina competiției și spectacolul din bucătăria Chefi la cuțite ating un alt nivel odată cu noutățile surprinzătoare care vor încinge ringul amuletelor încă de la prima ediție. Show-ul culinar, prezentat de Irina Fodor, va avea premiera pe 16 noiembrie 2025 și va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

Filmările sezonului 16 Chefi la cuțite au debutat într-un loc cu totul neașteptat – Piața Obor din București – anunțând astfel o rețetă cu ingrediente inedite a show-ului gastronomic.

„Sezonul acesta vine cu noutăți incredibile, care vă vor uimi și vor aduce și mai multă intrigă și tensiune, crescând competiția dintre noi, jurații. Avem un început fulgerător al amuletelor acestui sezon, acolo unde nu m-aș fi așteptat: în mijlocul Pieței Obor. Iar acesta e doar începutul... Dar avem și concurenți din ce în ce mai buni – mai pregătiți și mai pasionați. Nu doar profesioniști fantastici, dar și oameni care iubesc la nebunie bucătăria și vin în fața noastră ca să lupte pentru o nouă șansă în viață și să-și îndeplinească un vis. Iar acesta este lucrul care mă bucură enorm: că, de la sezon la sezon, transmitem excelența în arta culinară, ridicăm nivelul gastronomiei și reușim să arătăm câți români sunt cu adevărat talentați în bucătărie. Este extraordinar ca cei mai buni români la capitolul gastrononic, din țară și din întreaga lume, să aibă bucuria să vină la Chefi la cuțite pentru a ne arăta cine sunt și pentru a dezvălui poveștile lor întregii Românii. Pentru că toți acești români talentați merită să fie descoperiți”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

„Este un sezon cu totul altfel, în care am avut incredibil de multe emoții, pentru că, de data asta, competiția a venit cu niște noutăți care au crescut tensiunea din primul moment. Veți vedea un show culinar care intră pe un nou drum, cu o nouă perspectivă și cu acea energie fantastică ce ne motivează în misiunea noastră: aceea de a schimba percepția asupra bucătăriei într-un show gastronomic de zile mari”, a declarat Chef Orlando Zaharia. ”Aștept cu nerăbdare să descoperiți concurenții și poveștile din audiții. Pentru că vom avea multă emoție, umor, dar și performanță. Însă surprizele se vor ține lanț și pentru noi, jurații, la amulete... Am știut că urmează un sezon senzațional de când au început filmările, când ne-am trezit pur și simplu în mijlocul Pieței Obor. Din 16 noiembrie veți trăi alături de noi o competiție culinară fără precedent la Chefi la cuțite”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

„Este un sezon uluitor, cu un alt ritm adus de filmările din afara platoului. Întrecerea dintre noi, jurații, devine și mai intensă și abia aștept să descoperiți și voi de ce – pentru că avem motive serioase ca să ne avântăm și mai aprig în luptă. Iar audițiile ne aduc față-n față cu atâția concurenți buni și farfurii speciale, încât vă zic că nu aveți cum să ratați acest sezon”, a declarat chef Ștefan Popescu.

Sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul începe la Antena 1 și AntenaPLAY din 16 noiembrie 2025: când ei se întrec câștigă o țară întreagă! Show-ul va avea patru ediții săptămânale, fiind difuzat la Antena 1 și pe AntenaPLAY în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

