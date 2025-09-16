Antena Căutare
Interviu Chef Orlando Zaharia și Chef Richard Abou Zaki. Ce părere au jurații Chefi la cuțite despre Chef Alexandru Sautner

Interviu Chef Orlando Zaharia și Chef Richard Abou Zaki. Ce părere au jurații Chefi la cuțite despre Chef Alexandru Sautner

Chef Richard Abou Zaki l-a surprins pe Chef Orlando Zaharia cu vizita la restaurantul Zmoke la ceas aniversar. Iată ce au declarat cei doi jurați Chefi la cuțite în exclusivitate pentru a1.ro.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Marti, 16 Septembrie 2025, 14:19 | Actualizat Marti, 16 Septembrie 2025, 14:19

Chef Orlando Zaharia a sărbătorit un an de la înființarea restaurantului Zmoke cu un preparat special, oameni dragi și surprize.

Cât de bine se cunosc cei doi jurați Chefi la cuțite

Chef Richard Abou Zaki l-a surprins cu apariția sa. Deși în mijlocul unor proiecte de amploare, Chef Richard a trecut pe la Zmoke.

„Voi nici nu știți cât de mult mă bucur că a venit”, a mărturisit Chef Orlando Zaharia. „Este surpriză, 100% surpriză. El a venit cu altă treabă. Când l-am văzut la televizor am zis: <<Mamă, îl omor!>> L-am sunat și a zis: <<Bă, plec, am treabă, că Retroscena, că nu știu ce>> și acum...”

„Am zis: <<Nu, mă, nu pot să plec în seara asta!>>”, a intervenit Chef Richard Abou Zaki.

Cei doi jurați Chefi la cuțite au intrat în jocul nostru și au răspuns la câteva întrebări, în exclusivitate pentru a1.ro.

Care dintre voi este cel mai probabil să pună mai multă sare în mâncare

Amândoi au fost de acord că Chef Orlando ar putea face asta.

Care dintre voi este cel mai probabil să strige la concurenții Chefi la cuțite să se grăbească cu preparatele

„Amândoi”, rând ei.

Chef Richard este de părere că ei doi sunt cei mai vocali în platoul show-ului culinar.

Care este mai probabil să pună muzica preferată în bucătărie

„Poate el”, e de părere Chef Richard Abou Zaki. „Eu nu pun muzică.”

Care dintre voi este mai probabil să închidă restaurantul mai târziu decât apare în program

Amândoi au fost de acord că Chef Richard Abou Zaki ar face asta.

„La zece punct. Pa”, spune Chef Orlando Zaharia despre perspectiva sa în această situație.

„Eu la doișpe mai stau până la două”, spune Chef Richard.

Care dintre voi e mai probabil să pregătească o cină romantică pentru partenera lui

Chef Orlando Zaharia este foarte sigur că Chef Richard face acest lucru: „Richard, știu eu! Richard este tânăr, Richard are timp...”

„Adevărat! Fac chestii din astea de obicei”, spune acesta. „Am și rezervat reastaurante...”

Chef Orlando l-a convins să dezvăluie că a închis un restaurant numai pentru el, pregătind o masă specială pentru partenera sa.

„Am ajuns la obiectiv”, spune la final Chef Richard.

Care dintre voi credeți că e mai probabil să se contrazică în bucătăria Chefi la cuțite cu Alexandru Sautner

„Amândoi, că ăla e drăcos”, spune Chef Richard.

„Amândoi”, este de acord și Chef Orlando. „Ăla chiar e drăcos. Ce-i facem, mă?”

„Îmbătrânește rău”, glumește Chef Richard.

colaj chef orlando zaharia și chef richard abou zaki
+25
Mai multe fotografii

„Hai să-l ajutăm să îmbătrânească bine”, spune Chef Orlando.

Chef Richard Abou Zaki, alături de Chef Orlando Zaharia, la Zmoke. Ce a dezvăluit juratul despre noul sezon Chefi la cuț...




