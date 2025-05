Ce reacții au avut chefii când au degustat farfuriile pe care le-au pregătit în penultimul battle din sezonul 15 Chefi la cuțite

Chefii și echipele lor au primit o provocare inedită de la Irina Fodor în ediția din 21 mai 2025. Iată ce farfurii au pregătit pentru penultimul battle din acest sezon, dar și ce reacții au avut jurații când au degustat din puiul pe șezlong al lui Chef Orlando Zaharia!

În ediția Chefi la cuțite din 21 mai 2025, chefii și echipele lor au primit o provocare incredibilă de la Irina Fodor. Pentru ultimul battle din acest sezon, jurații și concurenții au trebuit să reproducă câte o imagine inedită în farfuriile lor: un pui pe un șezlong, o prințesă din pește și o farfurie cu gheare de găină.

Dar pentru că jurații știu cât de importantă este prima impresie, s-au străduit să pregătească o farfurie care să reproducă cât mai bine fotografia primită, dar care să arate și estetic, dat fiind că la degustare au venit invitații Lidl!

Ce reacții au avut chefii când au degustat farfuriile pregătite pentru penultimul battle din sezonul 15

Pentru că, anterior, chef Richard Abou Zaki câștigase joculețul propus de Irina Fodor, el a fost cel care a distribuit imaginile. Astfel, lui chef Orlando Zaharia i-a oferit puiul pe șezlong. Echipei verde i-a dat ghearele, iar lui și-a păstrat farfuria cu prințesa.

Pe lângă degustarea decisivă a invitaților de la Lidl, chefii și-au analizat atent farfuriile, alături de un binemeritat pahar de vin din cramele Ceptura.

„Acesta este puiul interlop (...) Nu este stresat deloc. I-am făcut și puțin masaj înainte, i-am băgat și niște untuleț ca să îl frăgezim. A stat frumos la soare (...) Oul ăsta l-am făcut în unt. Nu era un gălbenuș care a fost pur și simplu aruncat. Era un gălbenuș care a fost confiat în unt cu sare, sosurile le-am făcut noi. Am făcut sos barbeque. Am făcut sos de maioneză, cu trei tipuri de muștar, cu puțin usturoi. Te înnebunește!”, a povestit chef Orlando Zaharia, mândru de farfuria pe care el și echipa mov au pregătit-o în penultimul battle din sezonul 15 Chefi la cuțite.

„(...) Nici măcar nu are sare. Nu are gust. Nu era un pui de ăla de să zici că am mâncat și am înnebunit... Era așa mai șchiop (...) Eu mă așteptam, Orlando, să-l faci mai bine, nu i-ai pus o glazură (...) Dar, am mâncat puiul ăla... Mi-era o poftă de pui! Atunci când am mâncat puiul, m-am gândit și am zis: Am fost prost! Că puteam să dau ghearele lui Orlando, să dau pește lui Sautner și să-mi iau eu puiul. Nu cred că am așa multe șanse de a câștiga. Mi-e frică de tot ăeștele ăsta crud. Nu m-am gândit! O să vedem! Nu se știe niciodată”, a comentat chef Richard Abou Zaki, pe parcursul degustării.

Dar, în ciuda speranțelor, chef Orlando Zaharia și echipa mov au câștigat detașat penultimul battle din sezonul 15 Chefi la cuțite, datorită puiul intens dezbătut.

