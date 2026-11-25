Momente neașteptate în platoul „Chefi la cuțite”! Chef Orlando Zaharia a avut parte de o întâmplare pe care, cu siguranță, nu o va uita prea curând.
Chef Orlando, căzătură neașteptată la Chefi la cuțite!
În timp ce se pregătea pentru o nouă provocare culinară, juratul a alunecat pe podeaua udă, după ce a scurs năutul de apă. Totul s-a petrecut chiar în timpul filmărilor, iar Orlando a explicat ulterior, cu umor, cum a ajuns în această situație.
Irina Fodor le-a pregătit chefilor o probă specială, inspirată de perioada Postului Crăciunului. Prezentatoarea le-a atras atenția că amuleta și cutiile cu ingrediente vor avea un rol important în desfășurarea jocului.
„Sper că vă place și amuleta. Să vină cutiile și vă povestesc imediat”, le-a spus Irina juraților.
Chef Richard a intrat în provocare cu încredere, mai ales că avea un avantaj: „Azi am avantaj, e bomba în joc și azi concentrație”, a declarat acesta. La rândul său, Chef Orlando a dezvăluit că obișnuiește să țină post miercurea și vinerea, astfel că provocarea nu îi era chiar străină.
După alegerea cutiilor, chefii au început să-și pună la punct strategiile. Orlando a ales cutia numărul 1, în timp ce Chef Sautner a mers pe cutia cu numărul 4. Ingredientele le-au dat însă bătăi de cap, iar fiecare a încercat să găsească cea mai bună combinație pentru preparatul său.
Orlando a început prin a scurge năutul, în timp ce Sautner s-a apucat să curețe cartofii și să-i pună în apă pentru a elimina amidonul. Chef Richard și-a propus să pregătească un risotto special, folosind apă de mozzarella și esență de busuioc. În tot acest timp, tensiunile și glumele dintre jurați nu au lipsit.
Chef Orlando Zaharia a ajuns pe podea după ce a alunecat pe apă
În mijlocul agitației din bucătărie, Chef Orlando Zaharia a avut parte de un incident neașteptat. După ce a scurs năutul, puțină apă a ajuns pe podea, iar juratul nu a observat la timp zona udă. Grăbit și concentrat asupra probei, a alunecat și a căzut.
Ulterior, Orlando a povestit cu umor ce s-a întâmplat: „Am alunecat un pic, când am scurs năutul, a curs un pic pe jos, aveam mare viteză și am uitat să trag frâna de mână”.
Momentul a adus o întâmplare neprevăzută într-o probă deja plină de provocări, în care jurații au fost nevoiți să se descurce cu ingredientele primite și să găsească rapid idei pentru preparatele de post.Chef Richard a demonstrat cât de bine își cunoaște colegii de la Chefi la cuțite! Cum a câștigat jocul Irinei Fodor... O preoteasă a venit să gătească la Chefi la cuțite! Ce s-a întâmplat după ce Andreea Popa a ajuns în fața juraților...