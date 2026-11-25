Chef Orlando s-a arătat foarte revoltat de jurizarea pe care a făcut-o Mihai Petre în fața preparatelor. Tensiunile au fost la cote maxime, însă totul se va putea urmări de la 20.30, la Antena 1.

Tensiuni la Chefi la cuțite! Chef Orlando, revoltat pe Mihai Petre! Ce se întâmplă diseară în cadrul show-ului culinar | antena 1

Tensiuni și reacții neașteptate în platoul Chefi la cuțite! Chef Orlando Zaharia a fost surprins de verdictul dat de Mihai Petre în timpul degustării, iar juratul nu și-a ascuns nemulțumirea.

Tensiuni la Chefi la cuțite! Chef Orlando, revoltat pe Mihai Petre!

O decizie care a stârnit reacții și a dat naștere unui schimb de replici în care chef-ul a încercat să înțeleagă ce anume l-a determinat pe celebrul dansator să puncteze astfel preparatul său.

În ediția din această seară, Chefii au venit în fața juraților speciali cu preparate care au pus la încercare gusturile, așteptările și criteriile de evaluare ale fiecăruia. Însă, uneori, tocmai diferențele de opinie dintre cei aflați la masa degustării sunt cele care creează momente memorabile.

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Chef Orlando Zaharia nu a fost de acord cu punctajul acordat de Mihai Petre și a lăsat să se vadă că verdictul acestuia l-a luat prin surprindere.

„Era un preparat care nu putea să iasă 2 puncte”, a comentat Orlando, vizibil deranjat de decizia luată în timpul jurizării.

De cealaltă parte, Mihai Petre și-a explicat alegerea și a dezvăluit ce nu l-a convins la farfuria degustată. „Pentru mine, poate prea fadă față de celelalte”, a spus acesta, argumentând că preparatul nu s-a ridicat la nivelul celorlalte propuneri.

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Cum a continuat discuția între Chef Orlando și Mihai Petre în platoul Chefi la cuțite

Discuția nu s-a oprit aici, iar Chef Orlando a ținut să clarifice că reacția sa nu avea legătură cu o antipatie față de celebrul dansator. „Nu am nimic cu tine”, a spus juratul, într-un moment care promite să atragă atenția telespectatorilor.

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Ce preparat a provocat această dispută, cum au fost împărțite punctele și ce alte reacții au apărut în timpul degustării? Toate acestea vor putea fi urmărite în ediția de astăzi a emisiunii Chefi la cuțite.

Nu ratați momentul, de la ora 20:30, pe Antena 1 și AntenaPLAY!