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Chef Orlando Zaharia a gătit pentru copiii de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești

”Mâncarea nu e doar combustibil pentru corp, ci și bucuria pe care o poți dărui”

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 12:16 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 12:18
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Chef Orlando Zaharia a gătit pentru copiii de la Spitalul de Pediatrie din Ploiești | antena 1
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Juratul Chefi la cuțite a continuat pentru al treilea an colaborarea cu Asociația ”Din Grijă pentru copii”, care a dus astfel mai departe proiectul ”Gustos și sănătos în farfuria din spital”, de data aceasta la Ploiești. Astfel, Chef Orlando Zaharia a gătit în bucătăria Spitalului de Pediatrie Ploiești, oferindu-le copiilor internați acolo un meniu special, dar și experiența unei zile încărcate de emoții și entuziasm – o experiență care vorbește despre faptul că hrana face parte din grija pentru copil și că mâncarea, în general, apropie oamenii.

”Am gătit în multe bucătării, dar bucătăria unui spital de pediatrie are altă greutate. Te schimbă puțin. Am fost zilele trecute la Spitalul de Pediatrie Ploiești, alături de echipa Gustos și Sănătos în Farfuria din Spital și am pregătit pentru copiii internați tantuni de vită cu cheddar și cartofi la cuptor. Mâncarea apropie oamenii — în timp ce gătești, la masă, pe secții... Iar când o gătești pentru un copil aflat într-un moment mai greu, înțelegi asta dintr-o altă perspectivă. Știi sigur că, pentru acel zâmbet, merită să fii acolo”, a declarat Chef Orlando Zaharia, care a continuat astfel colaborarea cu Laura Eremia, chef cu experiență în diete medicale și nutritionist acreditat, alături de care participă la acest proiect de nutriție clinică pediatrică.

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Inițiat de Asociația ”Din grijă pentru copii”, proiectul ”Gustos și sănătos în farfuria din spital” își propune să fie un exemplu de practică într-o bucătărie de spital pediatric, aducând schimbări de la diversificarea meniurilor la aparatura de gătit și modul în care prânzul este servit copiilor. ”Susțin acest proiect pentru că eu cred că hrana face parte din vindecare. Nu e doar combustibil pentru corp, ci și bucuria pe care o poți dărui. Am învățat în timp că fiecare dintre noi poate face mai mult bine decât crede. Nu neapărat prin gesturi uriașe, ci prin cele la îndemână. Să facem bine acolo unde putem, cu ceea ce știm și cu ceea ce avem”, a mai spus Chef Orlando Zaharia.

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