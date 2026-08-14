Mesaje de Sfânta Maria 2026 pentru familie, prieteni și colegi. Descoperă câteva de urări originale, emoționante și amuzante pentru cei care își sărbătoresc onomastica.

Mesaje, urări și felicitări de Sfânta Maria Mare 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui | Shutterstock

Ziua de 15 august este un prilej special pentru a le transmite celor dragi gânduri bune, urări de sănătate și mesaje pline de căldură. De Sfânta Maria, îi putem surprinde pe cei care poartă numele Maria, Marian, Mariana sau alte derivate cu un mesaj sincer și original.

Mesaje de Sfânta Maria pentru familie

La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai parte de sănătate, liniște în suflet și o casă mereu plină de iubire și bucurie!

De ziua numelui tău, îți doresc ca fiecare dimineață să înceapă cu speranță, fiecare zi să îți aducă un motiv de zâmbet, iar fiecare seară să te găsească împăcată. La mulți ani!

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Să te ocrotească Maica Domnului în fiecare clipă și să îți lumineze drumul indiferent de încercările vieții. La mulți ani, cu toată dragostea!

Astăzi este despre tine și despre bucuria de a te avea în familia noastră. Să fii sănătoasă, iubită și să nu îți pierzi niciodată zâmbetul. La mulți ani!

Îți doresc ca Sfânta Maria să îți aducă pace în suflet, sănătate și puterea de a transforma fiecare dorință frumoasă în realitate. La mulți ani!

Pentru un om atât de drag familiei noastre, cele mai frumoase gânduri de Sfânta Maria. Să ai o viață lungă, senină și plină de momente pe care să le păstrezi în suflet!

La mulți ani de ziua numelui! Să ai mereu familia aproape, oameni sinceri în jur și suficientă lumină în suflet pentru a trece peste orice încercare.

Fie ca această zi sfântă să îți aducă liniște, sănătate și multe binecuvântări. Să ne bucurăm împreună de cât mai multe zile frumoase!

Astăzi îți trimit cea mai sinceră urare: să fii fericită, să fii sănătoasă și să ai parte de tot binele pe care îl meriți. La mulți ani!

Să îți fie casa plină de râsete, masa plină de oameni dragi și inima plină de recunoștință. La mulți ani de Sfânta Maria!

Îți doresc ca fiecare an să te găsească mai fericită, mai liniștită și mai aproape de oamenii pe care îi iubești. La mulți ani!

De Sfânta Maria, îți doresc să primești înapoi însutit toată iubirea și bunătatea pe care le-ai oferit celor din jur. La mulți ani!

Să ai parte de zile senine, sănătate cât cuprinde și o familie care să îți fie mereu alături. La mulți ani, cu drag!

Fie ca Maica Domnului să te ocrotească și să îți călăuzească pașii spre tot ceea ce este bun și frumos. La mulți ani!

La mulți ani, suflet drag! De Sfânta Maria îți doresc să nu îți lipsească niciodată iubirea, sănătatea și bucuria de a fi alături de cei dragi.

Mesaje de Sfânta Maria pentru prieteni

La mulți ani! Să ai o zi exact ca tine: frumoasă, veselă și plină de energie bună!

De Sfânta Maria îți doresc să aduni cât mai multe amintiri frumoase și cât mai puține motive de îngrijorare. Să fii fericită!

Astăzi ai voie să fii răsfățată, să primești flori, cadouri și cele mai frumoase mesaje. Eu îți trimit unul singur, dar din suflet: La mulți ani!

Să îți fie viața o colecție de momente frumoase, oameni sinceri și întâmplări care merită povestite. La mulți ani de Sfânta Maria!

Îți doresc ca toate lucrurile pentru care ai sperat în liniște să înceapă să prindă contur. Să ai o zi minunată și un an pe măsură!

La mulți ani! Să ai sănătate, iubire, bani suficienți pentru toate planurile tale și timp pentru toate lucrurile care te fac fericită!

De ziua numelui tău, îți doresc să râzi mult, să iubești fără teamă și să nu uiți niciodată cât de specială ești.

Să îți fie drumul presărat cu oameni buni, oportunități frumoase și suficiente motive să spui „Ce bine că s-a întâmplat!”. La mulți ani!

Un gând bun, o îmbrățișare virtuală și o urare din inimă: să ai parte de un an extraordinar! La mulți ani de Sfânta Maria!

Astăzi nu numărăm anii, ci motivele pentru care avem de ce să zâmbim. Iar tu ai toate motivele să sărbătorești. La mulți ani!

Fie ca Sfânta Maria să îți aducă noroc în tot ceea ce faci și să îți scoată în cale oameni care îți fac viața mai frumoasă. La mulți ani!

Îți doresc o zi cu soare în suflet, oameni dragi aproape și un pahar ridicat pentru toate lucrurile bune care urmează. La mulți ani!

Să ai parte de o viață în care „poate” să devină „sigur”, „cândva” să devină „acum”, iar visurile să devină realitate. La mulți ani!

La mulți ani celei care știe să transforme și cele mai obișnuite zile în amintiri frumoase! Să rămâi mereu la fel de minunată!

La mulți ani de Sfânta Maria! Să ai parte de iubire fără limite, prietenii adevărate și aventuri pe care să le povestim împreună peste ani!

Mesaje de Sfânta Maria pentru colegii de la muncă

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc multă sănătate, succes în tot ceea ce faci și cât mai multe zile de lucru care să înceapă cu o cafea bună și să se termine fără stres!

Fie ca această zi să îți aducă energie pentru toate proiectele, inspirație pentru ideile noi și suficient timp pentru pauze. La mulți ani!

La mulți ani! Îți doresc succes profesional, liniște personală și colegi care să îți facă fiecare zi de muncă mai ușoară.

De Sfânta Maria, îți doresc să ai parte de proiecte reușite, rezultate pe măsura efortului și cât mai multe motive de satisfacție profesională. La mulți ani!

Să ai parte de o zi fără deadline-uri urgente, fără mailuri neașteptate și cu multe motive de bucurie. La mulți ani de Sfânta Maria!

Îți doresc sănătate, succes și o carieră plină de oportunități frumoase. Să ai parte de un an profesional excelent!

La mulți ani! Fie ca toate planurile tale să iasă mai bine decât în Excel și toate proiectele să se termine înainte de deadline!

De ziua numelui, îți doresc să fii apreciată pentru munca depusă, să ai parte de oameni de calitate în jur și să nu uiți să te bucuri de fiecare reușită.

Să ai parte de o zi specială și de un an în care fiecare efort să fie răsplătit. La mulți ani și mult succes în tot ceea ce îți propui!

La mulți ani de Sfânta Maria! Îți doresc inspirație, răbdare, succes și, mai ales, cât mai puține ședințe care puteau fi un e-mail!

Să ai parte de proiecte interesante, colaborări frumoase și rezultate care să îți aducă satisfacție. La mulți ani!

Îți doresc ca fiecare zi de muncă să îți aducă o nouă oportunitate de a demonstra cât de bună ești în ceea ce faci. La mulți ani!

Fie ca această zi să fie un motiv să lași puțin grijile profesionale deoparte și să te bucuri de oamenii dragi. La mulți ani!

La mulți ani! Să ai parte de succes în carieră, echilibru în viața personală și suficient timp liber pentru toate lucrurile care te fac fericită.

De Sfânta Maria, cele mai bune gânduri pentru tine! Să ai sănătate, inspirație, succes și o zi de sărbătoare exact așa cum îți dorești!