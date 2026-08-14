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Simona Gherghe, primele declarații înainte de premiera sezonului 14 Mireasa: Regatul inimii, din 17 august

La Mireasa, în sezonul 14, inimile vor deveni regat, iar dragostea va fi cea mai importantă coroană, căci o nouă lume în care iubirea are propriile reguli se va deschide în fața telespectatorilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 August 2026, 10:46 | Actualizat Vineri, 14 August 2026, 10:50
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Simona Gherghe, primele declarații înainte de premiera sezonului 14 Mireasa: Regatul inimii, din 17 august | antena 1
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Emoțiile devin probe de curaj, iar fiecare concurent intră în competiție pentru a întâlni cel mai puternic sentiment dintre toate. Premiera noului sezon va fi difuzată luni, 17 august, începând cu ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Tineri curajoși își vor pune la încercare inimile și vor descoperi că, în dragoste, nu există titluri care să garanteze un final fericit. Unii vor descoperi că adevărata aventură începe atunci când îți găsești sufletul-pereche, în timp ce alții vor căuta curajul de a-și urma inima până la capăt.

Îndrăgitul reality show matrimonial se transformă într-un univers regal, iar fiecare zi poate să aducă o nouă poveste, o alianță neașteptată, provocări sau chiar începutul unor iubiri care pot dura o viață întreagă. La Mireasa, orice privire poate ascunde o dorință, iar fiecare întâlnire poate schimba destinul concurenților.

Noutățile nu vor lipsi – cărțile de vizită se vor filma în locuri superbe, castele celebre și deosebite din România, acestea conturând decorul perfect pentru conceptul noului sezon, cufărul cu mărturisiri îi va provoca pe tineri să dezvăluie sensibilitățile pe care le au, iar blind date-urile vor scoate la iveală primele potriviri. În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

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Simona Gherghe, gazda emisiunii, abia așteaptă întâlnirea cu tinerii care pleacă în căutarea persoanei potrivite. Ca de fiecare dată, emoțiile unui nou început îi vor cuprinde atât pe cei din platou, cât și pe privitorii care abia așteaptă să urmărească fiorii unor iubiri care rămân impregnate în sufletele tuturor.

“Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii.

Cine va găsi cheia către Regatul inimii și va transforma o simplă întâlnire într-o poveste de dragoste cu final regal? Răspunsul se va afla în sezonul 14 Mireasa, care va putea fi urmărit de luni până vineri, începând cu 17 august, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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