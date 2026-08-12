Oana Roman a povestit că tatăl ei a venit în vizită și i-a adus fiicei sale un cadou care a surprins-o plăcut pe micuță.

Ce cadou deosebit a primit fiica Oanei Roman de la bunicul ei. Gestul emoționant făcut de Petre Roman | Captură Instagram

De curând, Petre Roman a vizitat-o pe fiica sa, dar nu a venit cu mâna goală. Din contră, i-a adus Isabelei o carte scrisă chiar de el. Fiica vedetei a fost curioasă și a început să o citească imediat, potrivit Spynews.

Citește și: Oana Roman a dat jos 12 kilograme în doar 4 luni. Secretul siluetei de invidiat: „Control la două săptămâni”

Ce cadou a primit Isabela de la Petre Roman, bunicul ei

Oana Roman a dezvăluit în mediul online că tatăl ei, celebrul Petre Roman, a venit în vizită și i-a adus fiicei sale cea mai recentă carte scrisă de el.

Articolul continuă după reclamă

Isabela s-a arătat imediat curioasă și a început să o răsfoiască. Cartea i-a stârnit curiozitatea și Oanei Roman, care a mărturisit că așteaptă ca fiica ei să o termine ca să o poată citi și ea.

„Azi a venit tata și i-a adus Isei cea mai recentă carte scrisă de el în care povestește și despre reabilitarea lui Oppenheimer. Isa s-a apucat imediat să citească. Aștept să termine ea ca să citesc și eu cartea”, a transmis Oana Roman, pe Instagram, citată de Spynews.

IMAGINILE AICI:

Totodată, Oana Roman a remarcat și faptul că tatăl ei este, în continuare, într-o formă excelentă și, deși știe cum să folosească un smartphone, nu își dorește conturi pe rețelele de socializare.

„Tata, super în formă, pare că deja e as pe smartphone, deși refuză în continuare să aibă conturi pe rețelele sociale”, a mai scris fiica lui Petre Roman în mediul online, citată de sursa menționată mai sus.

Citește și: Imagini cu Oana Roman în costum de baie, după ce a slăbit zece kilograme. Cum s-a pozat vedeta în fața oglinzii

Oana Roman, replică pentru cei care o acuză că trăiește pe banii tatălui ei: „Așa era normal”

Oana Roman a declarat că există oameni care și astăzi îi mai spun că trăiește pe banii tatălui ei, reproșându-i că Petre Roman îi plătește inclusiv vacanțele. În apărarea ei, vedeta spune că se întreține singură de când a terminat facultatea.

„Sunt oameni care și astăzi îmi spun că eu trăiesc pe banii tatălui meu și că-mi fac vacanțe pe banii lui... Iar mie... Și asta e corect cumva, din momentul în care am terminat facultatea și m-am întors în țară ca să muncesc, tata nu mi-a mai dat niciun ban niciodată. Așa era normal”, a declarat Oana Roman pentru Spynews.