Irina Fodor a pregătit un joc de întrebări diferit pentru jurații de la Chefi la cuțite, iar competiția s-a lăsat cu glume, ironii și răspunsuri neașteptate.

Chef Richard a demonstrat cât de bine își cunoaște colegii de la Chefi la cuțite! Cum a câștigat jocul Irinei Fodor | antena 1

Chef Richard, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au fost puși să demonstreze cât de bine se cunosc între ei, iar unele întrebări au scos la iveală detalii mai puțin știute despre viața și cariera lor.

Chef Richard a demonstrat cât de bine își cunoaște colegii de la Chefi la cuțite!

Înainte de start, prezentatoarea a avut parte de câteva replici savuroase din partea chefilor. Irina Fodor a mărturisit cât de binecuvântată se simte să fie în compania lor, moment în care Chef Richard nu a ratat ocazia să o tachineze.

„Ai vrut să-ți speli păcatele și nu știi cum să faci?”, a întrebat-o acesta, făcând aluzie la momentele din edițiile precedente. Chef Sautner a intervenit și el, spunând că Irina bate un apropo în altă parte, iar Richard a continuat seria ironiilor, amintind de „boxul drăcușor” și de faptul că prezentatoarea ar fi suferit în zilele trecute.

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Irina a promis un joc deloc ușor, în care întrebările aveau să-i pună la încercare pe jurați. Chef Richard a remarcat chiar și stilul poetic al prezentatoarei, întrebând-o dacă a fost la școală cu Ion Creangă.

Cât de bine își cunosc chefii colegii?

Prima întrebare a fost despre numărul de urmăritori pe Instagram pe care îi are Chef Ștefan Popescu. Acesta are aproximativ 63.200 de followeri, iar punctul a mers la Richard, care s-a apropiat cel mai mult de răspunsul corect.

Apoi, Irina Fodor a vrut să afle câți elevi au trecut prin mâinile lui Ștefan Popescu la cursurile sale HORECA. Răspunsul a fost de aproximativ 1.200 de cursanți, iar din nou Chef Richard a fost cel mai aproape. Ștefan a recunoscut că nu se aștepta ca tocmai colegul său să știe atât de multe despre el.

Următoarea întrebare a fost despre vârsta la care Chef Richard a obținut steaua Michelin. Chef Orlando Zaharia a fost cel mai aproape de răspuns, iar Richard a dezvăluit că avea 24 de ani când a primit distincția, după ce își deschisese restaurantul la 23 de ani.

Jurații au fost întrebați și despre obsesia lui Richard legată de corp, despre vârsta la care Chef Alexandru Sautner și-a deschis primul restaurant în Germania, dar și despre obiceiul acestuia de a-și verifica aplicația bancară. Sautner a recunoscut că intră frecvent pentru a-și controla conturile, însă Orlando a fost cel care a ghicit că face acest lucru de aproximativ 20 de ori pe zi.

Cine a câștigat jocul Irinei Fodor?

Printre întrebările serii s-a numărat și cea despre prețul burgerului OZN creat de Chef Orlando Zaharia. Juratul a glumit că preparatul este inestimabil, însă Irina Fodor a dezvăluit că acesta costă 43 de lei. Chef Richard a fost cel care a obținut punctul.

Ultima întrebare a fost despre numărul de ani de căsnicie ai lui Orlando și ai soției sale, Mădălina. De această dată, toți trei jurații au ghicit răspunsul corect și au primit punctul.

După o serie de întrebări, glume și momente savuroase, Chef Richard a fost desemnat câștigătorul jocului pregătit de Irina Fodor, demonstrând că știe surprinzător de multe detalii despre colegii săi. Competiția s-a încheiat într-o atmosferă relaxată, dar nu înainte ca jurații să-și ofere reciproc câteva replici memorabile.