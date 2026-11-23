Ai mereu mâinile reci, chiar și când este cald? Simptomul poate ascunde trei probleme de sănătate pe care nu trebuie să le ignori.

Ai mereu mâinile reci? Semnul de alarmă care nu trebuie ignorat. Când poate fi vorba despre o problemă gravă de sănătate | Shutterstock

Ai mereu mâinile reci, chiar și atunci când te afli într-o încăpere încălzită sau porți mănuși? Deși, odată cu apropierea iernii, această senzație este obișnuită, specialiștii atrag atenția că frigul persistent la nivelul mâinilor poate ascunde anumite probleme de sănătate. Printre posibilele cauze se numără afecțiunile tiroidei, problemele de circulație sanguină și deficitul de fier. În anumite situații, simptomul poate fi un motiv suficient pentru a programa o vizită la medic.

Ce probleme de sănătate se pot ascunde în spatele acestui simptom

Mâinile reci reprezintă, de cele mai multe ori, un răspuns natural al organismului la temperaturile scăzute. Atunci când corpul încearcă să-și păstreze căldura, vasele de sânge de la nivelul extremităților se îngustează. Totuși, dacă senzația persistă chiar și în medii calde, este important să acorzi atenție și celorlalte simptome.

Rachel Jones a explicat, într-un material publicat de The Mirror, câteva dintre motivele pentru care unele persoane se confruntă frecvent cu această problemă.

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Hipotiroidismul, una dintre posibilele cauze

Unul dintre motivele pentru care ai putea avea mâinile constant reci are legătură cu glanda tiroidă. Aceasta produce hormoni care contribuie la reglarea metabolismului, inclusiv la modul în care organismul folosește energia și generează căldură.

În cazul hipotiroidismului, tiroida nu produce suficienți hormoni, iar metabolismul poate încetini. Din acest motiv, persoanele afectate pot deveni mai sensibile la temperaturile scăzute și pot simți frig chiar și atunci când cei din jur se simt confortabil.

„Dacă mâinile reci sunt însoțite de alte simptome, cum ar fi oboseală persistentă, creștere inexplicabilă în greutate, piele uscată, constipație sau subțierea părului, ar putea merita să discutați cu medicul dumneavoastră de familie. Un simplu test de sânge poate verifica nivelurile hormonilor tiroidieni și poate ajuta la identificarea dacă hipotiroidismul ar putea fi responsabil”, explică Rachel Jones.

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Problemele de circulație sanguină pot provoca mâini reci

O altă posibilă explicație este legată de circulația sângelui. Mâinile și picioarele sunt printre primele zone ale corpului care resimt frigul, deoarece se află la distanță de trunchi.

Când temperaturile scad, organismul îngustează în mod natural vasele de sânge de la nivelul extremităților pentru a păstra căldura în jurul organelor vitale.

Totuși, dacă mâinile rămân reci chiar și într-un mediu cald sau dacă senzația este însoțită de amorțeală, furnicături și durere, poate exista o problemă de circulație care necesită evaluare medicală.

Activitatea fizică regulată, evitarea fumatului și pauzele de mișcare în cazul persoanelor care petrec mult timp pe scaun pot contribui la menținerea unei circulații sănătoase.

Deficitul de fier, o altă cauză posibilă

Fierul are un rol esențial în organism, deoarece ajută globulele roșii să transporte oxigenul către țesuturi. Atunci când organismul nu primește suficient fier, poate apărea anemia feriprivă, care provoacă inclusiv o sensibilitate crescută la frig.

Mâinile și picioarele pot deveni neobișnuit de reci, iar printre celelalte simptome se numără oboseala, amețelile, durerile de cap, dificultățile de respirație și paloarea pielii.

Dacă te confrunți cu astfel de manifestări, este recomandat să discuți cu medicul de familie despre efectuarea unor analize de sânge pentru verificarea nivelului de fier și a hemoglobinei.

Stresul poate contribui la senzația de frig

Un alt factor care poate influența temperatura mâinilor este stresul. În situații tensionate, organismul activează răspunsul natural de tip „luptă sau fugi”.

Acest mecanism determină îngustarea vaselor de sânge de la nivelul extremităților și redirecționarea unei cantități mai mari de sânge către organele vitale și mușchi. Astfel, mâinile pot deveni temporar mai reci.

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Când ar trebui să mergi la medic

Mâinile reci ocazional nu reprezintă, de regulă, un motiv de îngrijorare, mai ales în sezonul rece. Totuși, dacă senzația persistă chiar și atunci când te afli într-un spațiu încălzit, este important să urmărești eventualele simptome asociate.

Schimbările de culoare ale pielii, amorțeala persistentă, durerile, oboseala inexplicabilă sau creșterea în greutate pot indica o problemă care necesită investigații.

O atenție deosebită trebuie acordată situațiilor în care o mână sau un deget devine brusc foarte rece, palid sau albăstrui și dureros. Dacă aceste manifestări apar brusc, este necesară evaluarea medicală de urgență, mai ales dacă nu dispar după încălzire.