Un concurent cu un trecut impresionant în sporturile de contact a reușit să-i pună pe jar pe Chef Richard și Chef Ștefan Popescu, la Chefi la cuțite.

Chef Richard și Chef Ștefan Popescu s-au ridicat de pe scaune și au vrut să plece! Ce a făcut un concurent la Chefi la cuțite | antena 1

Cei doi jurați au intrat în jocul glumelor și, la un moment dat, s-au ridicat de pe scaune, prefăcându-se că vor să plece pentru a evita o confruntare cu temutul concurent. Momentul a stârnit amuzament în platou.

Chef Richard și Chef Ștefan Popescu s-au ridicat de pe scaune și au vrut să plece!

Iulian Călin, cunoscut și sub numele de scenă Sorin „Gorila”, a venit în fața chefilor cu o personalitate puternică și o farfurie care a ridicat câteva semne de întrebare. Chef Richard a fost nedumerit de preparat, neștiind dacă este vorba despre un starter sau un main course, însă concurentul a atras atenția mai ales prin povestea sa.

Iulian activează în domeniul sporturilor de contact, este arbitru și expert în discipline precum kickboxing și karate. A fost luptător MMA încă de la vârsta de nouă ani și a povestit că, în trecut, ajungea să se implice și în bătăi de stradă, mai ales atunci când își apăra prietenii.

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„Nu mă gândeam la consecințe”, a recunoscut acesta, povestind despre momente în care conflictele au degenerat. Într-un episod, a ajuns să-i spargă mandibula unui adversar, iar într-o altă situație, deși a încercat să aplaneze un conflict, a ajuns implicat într-o altercație cu doi bărbați.

Concurentul a explicat că, dacă se simte agresat, reacția poate veni instinctiv, motiv pentru care și-a construit în timp imaginea unui om dur. În paralel, a fost și antrenor, pregătind copii în sporturile de contact, și a declarat că a avut șase campioni mondiali și aproximativ 100 de sportivi pe care i-a pregătit.

Chef Richard și Chef Ștefan Popescu au vrut să fugă de concurent, în glumă

Povestea lui Iulian a stârnit reacții și glume din partea juraților. Chef Richard a fost curios să afle cât costă serviciile unui bodyguard, iar concurentul a explicat că tarifele pot varia între 300 și 1.000 de euro, în funcție de situație.

Juratul a mărturisit, în glumă, că i-ar plăcea să trăiască având un bodyguard. Discuția a continuat într-o atmosferă amuzantă, iar Richard și Ștefan Popescu au făcut un gest neașteptat: s-au ridicat de pe scaune și au mimat că vor să părăsească platoul, de parcă s-ar fi temut că ar putea fi luați la bătaie de concurent.

Momentul a fost unul pur comic, cei doi chefi intrând în jocul provocat de imaginea de dur a lui Iulian. Reacția lor a transformat povestea concurentului într-un episod savuros al audițiilor.

Ce au spus chefii despre preparatul lui Iulian Călin

Dincolo de glume și de trecutul său sportiv, concurentul a fost evaluat și pentru farfuria pregătită. Chef Alexandru Sautner a fost surprins de desert și a recunoscut că nu mai mâncase dovleac într-o asemenea combinație, însă preparatul i-a plăcut foarte mult.

Chef Orlando Zaharia a avut însă o altă opinie, mărturisind că nu îi place dovleacul.

Iulian a venit la Chefi la cuțite cu o imagine de om dur, dar a demonstrat că în spatele acesteia se află și o pasiune pentru bucătărie. Iar momentul în care Richard și Popescu au mimat că fug pentru a evita o confruntare cu el a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai amuzante episoade ale jurizării.