Chefi la cuțite | Sezonul 18. Discuție în contradictoriu între chef Orlando și Andra Georgeti. Ce a deranjat-o pe prietena lui Teleșpan
Episodul 7 din data de 25 noiembrie 2026 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 18. Andra Georgeti are 39 de ani, vine din București, și este creator eveniment culturale. A participat la sesiuni de live cooking, cine tematice și evenimente în Capitală. Concurenta le-a pregătit juraților o supă vichyssoise. Iată câte cuțite a primit!
3 cuțite: Orlando, Sautner, Ștefan
Miercuri, 25.11.2026, 22:00