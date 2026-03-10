Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Richard i-a oferit aseară cuțitul de aur lui Alexandru Dodoaia

Antena Căutare
Diseară, Monica Tatoiu vine la degustarea amuletei.

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 12:51 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 12:52
Ce verdicte se vor mai da la audiții și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară, la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30. | Antena 1

A fost o seară plină de evenimente în platoul Chefi la cuțite ieri seară: la audiții
s-a dat primul cuțit de aur al sezonului, iar amuleta a fost câștigată de Chef Sautner, după o luptă intensă și o jurizare cu discuții aprinse, într-o ediție care s-a impus ca lider de audiență.

Chef Richard a oferit aseară cuțitul de aur

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:55, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.5 puncte de rating și 21.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.9 puncte de rating și 18.8% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.2 puncte de rating și 16% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.5 puncte de rating și 13.8% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 16% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.6 puncte de rating și 14.3% cotă de piață. În minutul de aur 22:06, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Cel dintâi cuțit de aur al sezonului 17 a fost oferit ieri de către Chef Richard Abou Zaki. Concurentul care l-a convins să-i acorde mult râvnita distincție este Alexandru Dodoaia, de 34 de ani, care în prezent este Executive Senior Sous Chef la un hotel de top din București – după o carieră de mai bine de un deceniu încununată cu succes în bucătăriile din Marea Britanie. ”Am lucrat ca Chef de partie la L’Enclume, renumitul restaurant londonez cu trei stele Michelin al lui Simon Rogan”, a povestit Alex. Celebrul Chef britanic este un pionier al mișcării farm to table, conexiunea profundă cu natura fiind baza bucătăriei sale. Pe lângă restaurantul cu stele Michelin, Alexandru a lucrat în bucătării hoteliere unde a obținut, de-a lungul timpului, 6 rozete. Preparatul inedit cu care s-a prezentat în fața juraților a fost The Lemon, o rețetă de 2 stele Michelin cu un mix special, stratificat, în interiorul unei lămâi. Chef Richard i-a dat ieri seară cuțitul cucerit fiind și de povestea și răspunsurile tânărului în discuția din platou.

De partea cealaltă, în arena amuletei, victoria i-a revenit lui Chef Alexandru Sautner, care a pregătit un delicios desert ce a cucerit invitații la degustare. Situat până ieri pe ultimul loc în clasamentul punctajelor de la amuletă, Chef Sautner a savurat din plin victoria – însă jurizarea lui Elian Miță și a lui Marius Ghiță a provocat discuții aprinse care au dovedit, o dată în plus, pasiunea și implicarea maximă în competiție a celor patru Chefi.

Ce va urma în seara aceasta la amuletă? O nouă porție super-concentrată de emoții, adrenalină și discuții aprinse, pentru că la degustare vine Monica Tatoiu. Proba nu va fi deloc ușoară, având în vedere că jurații se vor confrunta cu un desgustător pretențios care... nu mănâncă sărat. Ce verdicte se vor mai da la audiții și cine va câștiga amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată în această seară, la Antena 1 și AntenaPLAY, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 9 martie 2026

Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se...
