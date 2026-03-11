Antena Căutare
Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară: Micutzu vine la degustare, iar jurații intră într-un conflict la sesiunea de gătit

Ediția de ieri seară Chefi la cuțite s-a impus ca lider de audiență, Chef Richard Abou Zaki obținând o frumoasă victorie la amuletă. Diseară, tensiunea va crește în bucătăria juraților, acolo unde se va încinge un conflict puternic chiar în timpul sesiunii de gătit. Rămâne de văzut dacă Micutzu, invitatul serii la degustare, va reuși să-i liniștească după jurizarea lui sau, dimpotrivă, va pune paie pe foc...

Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 12:40 | Actualizat Miercuri, 11 Martie 2026, 13:11
Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Richard a câștigat aseară amuleta. Diseară: Micutzu vine la degustare, iar jurații intră într-un conflict puternic la sesiunea de gătit | Antena 1

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 00:01, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.4 puncte de rating și 20.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.3 puncte de rating și 19.9% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.4 puncte de rating și 16.3% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 14% cotă de piață.

Chefi la cuțite, lider de audiență. Chef Richard a câștigat aseară amuleta

La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 15.5% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.9 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. În minutul de aur 22:00, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Implicați din nou total în lupta pentru amuletă, Chefii au creat, de data aceasta, farfurii spectaculoase folosind diverse tipuri de pește – la care au asociat ingredientele impuse de Irina Fodor și la proba deserturilor de luni seară. Așadar, coșmarul Chefilor, caviarul, stridia, trufa și katsuobushi au revenit – însă în alt context. Iar acum, cele 5 puncte și valoroasa amuletă au ajuns la Chef Richard Abou Zaki, după o jurizare atent făcută de Monica Tatoiu.

Întrecerea Chefilor continuă intens și în această seară, când se lasă cu ceartă în platoul emisiunii. Sesiunea de gătit a juraților va fi marcată de un conflict puternic – iar asta tocmai la amuleta la care invitatul la degustare este... Micutzu, actorul consacrat în lumea comediei. Întâlnirea cu degustătorul ar trebui să aducă multă bună dispoziție în platou. Dar rămâne de văzut care dintre jurați va râde la urmă, cu o nouă amuletă în palmares. Telespectatorii vor descoperi verdictele celei de-a șasea ediții Chefi la cuțite la Antena 1 și AntenaPLAY, diseară, de la 20:30.

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 10 martie 2026

Citește și: Chefi la cuțite, 10 martie 2026. Monica Tatoiu a dat verdictul. Cine a câștigat cea de-a cincea amuletă din sezonul 17

Chefi la cuțite, 10 martie 2026. Monica Tatoiu a dat verdictul. Cine a câștigat cea de-a cincea amuletă din sezonul 17...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

