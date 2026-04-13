Chefi la cuțite, 13 aprilie 2026. Chef Richard Abou Zaki a folosit prima amuletă din sezonul 17. Ce provocare au primit echipele

Chef Richard Abou Zaki a creat haos în primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026. Juratul show-ului culinar a folosit o amuletă care a pus în dificultate echipele adverse.

Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 22:15 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 21:10

Echipele au pășit cu emoție în bucătăria Chefi la cuțite sezonul 17 pentru primul battle, fără să se gândească la obstacolele pe care trebuie să le depășească. Irina Fodor nu a ținut cont de nimic și le-a dat o provocare pe măsura așteptărilor, dar cu un mic ajutor: un super-avantaj.

Prezentatoarea TV a anunțat o temă foarte dificilă. Până și jurații au fost luați prin surprindere de prima probă a confruntărilor din noul sezon. În ciuda adrenalinei și presiunii, concurenții s-au mobilizat și au făcut tot ce au putut pentru a impresiona chefii.

Când părea că atmosfera s-a liniștit, iar echipele știu ce au de făcut, chef Richard Abou Zaki a folosit o amuletă neașteptată. Chef Ștefan Popescu, chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia au reacționat imediat când au văzut ce face colegul lor de emisiune.

„Amuletă din prima zi!”, a spus chef Ștefan Popescu.

„Lasă-ne să lucrăm!”, l-a completat chef Alexandru Sautner.

Ce amuletă puternică a dat chef Richard Abou Zaki în primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026

Chef Richard Abou Zaki a complicat și mai tare lucruri pentru echipele adverse la primul battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 13 aprilie 2026. Acesta a folosit un avantaj prin care obligă ceilalți jurați și concurenții lor să vorbească în versuri.

„Ai puterea să obligi echipele adverse să demonstreze că poezia și gastronomia pot fi cele mai bune prietene. Atât concurenții, cât și chefii lor trebuie să vorbească în versuri toată proba, căci de nu e clar, se confiscă farfurii.”, a spus chef Richard Abou Zaki cu zâmbetul pe buze.

„Dacă nu se respectă, la final, indiferent de câte farfurii aveți o să vi se confiște”, a ținut juratul să evidențieze.

„Dacă n-ai rimă taci din gură. Nu vreau să pierdem farfurii”, a spus chef Ștefan Popescu către concurenții săi.

„E complicată treaba!”, a afirmat și chef Orlando Zaharia despre amuleta pe care a folosit-o colegul lui de platou.

„E o amuletă foarte grea! E greu câteodată să te exprimi normal când ești pe stres!”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner.

Un lucru este cert, chef Richard Abou Zaki a reușit să pună în dificultate pe toată lumea cu avantajul său. Tensiunile nu au întârziat să apară la bancurile de lucru.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.

