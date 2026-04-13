Video-ul rar și emoționant a lui Chef Richard Abou Zaki alături de mama lui. Cum s-au filmat cei doi de Paște

Imaginea rară și emoționantă a lui Chef Richard Abou Zaki alături de mama lui. Cum s-au fotografiat cei doi de Paște

Chef Richard Abou Zaki a postat un video emoționant alături de mama lui de Paște.

Juratul Chefi la cuțite a petrecut Paștele alături de mama lui și a postat un video emoționant alături de cea care i-a dat viață. Dacă de obicei este foarte discret când vine vorba de viața lui personală, de această dată chef Richard Abou Zaki și-a dorit să filmeze un scurt video alături de cea mai importantă femeie din viața lui.

Video-ul emoționant a lui chef Richard Abou Zaki alături de mama lui de Paște

Celebrul bucătar a filmat un video alături de mama lui în timp ce se pregăteau să deguste preparatele de pe masa de sărbătoare. El a explicat că au pe masă cozonac, drobul faimos al mamei lui făcut după o rețetă secretă pe care nici el nu o știe și ouă roșii.

Îmbrăcați casual, într-o atmosferă e sărbătoare, la mama lui chef Richard acasă, cei doi s-au bucurat de momente de liniște împreună în jurul mesei de Paște, cu preparate tradiționale. Mama juratului Chef la cuțite a recunoscut că în acest an i-au ieșit mai frumoase ouăle roșii, dar și drobul este acum mai delicios în comparație cu anul trecut. Cu zâmbetul pe buze, amândoi au ciocnit ouă roșii pentru că chef Richard își dorea să vadă care dintre ei o să câștige. El a reușit să îi spargă oul mamei sale și împreună au transmis cele mai călduroase urări celor de acasă.

„Hristos a înviat! Eu și mama vă dorim un Paște fericit , plin de liniște, bucurii și momente frumoase alături de cei dragi! Să aveți masa plină de retete delicioase, pregătite cu sufletul și… să câștigați la cioc-ciocul cu ouă!”, a scris juratul Chefi la cuțite la descrierea Reel-ului său de pe Instagram.

În secțiunea de comentarii, urmăritorii lui chef Richard le-au transmis celor doi cele mai călduroase urări cu ocazia sărbătorilor pascale.

Chef Richard Abou Zaki se mândrește cu mama lui. Dacă pe el îl cunoaște o țară întreagă pentru că e jurat la Chefi la cuțite, puțini știau cum arată cea care i-a dat viață. Mama lui chef Richard, Elena Bujor, este stabilită în Italia și se bucură de vizitele fiului ei ori de câte ori el are mai mult timp liber.

