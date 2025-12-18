Antena Căutare
Chefi la cuțite, 17 decembrie 2025. Ce concurent a fost eliminat din bucătăria show-ului culinar. Cu ce punctaj a plecat acasă

În ediția 19 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 17 decembrie 2025, un concurent a părăsit competiția show-ului culinar. De data aceasta, Irina Fodor a anunțat pe toată lumea că se pleacă acasă cu nota 8.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 18 Decembrie 2025, 00:20 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 16:33
În ediția 19 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 17 decembrie 2025, un concurent a părăsit competiția show-ului culinar

Echipa bordo, echipa galbenă și echipa albastră au avut parte de un duel tensionat după battle-ul opt al sezonului 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 17 decembrie 2025. Concurenții au primit o adevărată provocare din partea Irinei Fodor.

Aceștia au fost nevoiți să facă un preparat cu un anumit fruct. Tensiunile au atins cote maxime atunci când prezentatoarea TV a ridicat cloșurile, iar la iveală au ieșit ingredientele „secrete”. De asemenea, concurenții au fost puși să le ofere „rivalilor” un anumit produs pe care să-l facă vedeta farfuriei.

Unii au fost puși în dificultate de alegerile colegilor de platou, în timp ce alții s-au bucurat de ingredientele primite. Emoțiile s-au amplificat odată cu revenirea în fața chefilor pentru a afla punctajul primit în urma degustării.

„Se pleacă acasă cu nota 8. E momentul în care avem trei farfurii de câte 20 de puncte. Întotdeauna la noi bucuriile sunt un pic amare pentru că cineva trebuie să plece acasă!”, le-a dezvăluit Irina Fodor.

Citește și: Juratul Chefi la cuțite, Chef Orlando Zaharia, în topul celor mai buni bucătari din România

Prima farfurie de 20 de puncte a fost cea a Dianei: „Am rămas șocată, îmi tremurau mâinile. Nu-mi venea să cred! Am avut rodia!”. Concurenta a primit o mulțime de laude din partea juraților. Chef Alexandru Sautner a fost mândră de ea.

De asemenea, și Ștefana a obținut 20 de puncte pentru desertul său cu caise, impresionând chefii cu gustul preparatului și aspectul deosebit. A treia farfurie de 20 de puncte a fost a lui Bogdan din echipa albastră.

„Mi-a picat un pic fața!”, a spus cuțitul de aur din echipa galbenă.

Mi-a plăcut la nebunie! 5 puncte din plin!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki despre farfuria lui Bogdan.

Ce concurent a fost eliminat din sezonul 16 Chefi la cuțite, după battle-ul opt din data de 17 decembrie 2025

La final, în fața juraților au rămas doar doi concurenți: Lorin și Iuliana. Chef Orlando Zaharia a fost cel care a dat vestea dificilă. În ediția 19 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 17 decembrie 2025, Lorin părăsește bucătăria show-ului culinar cu 8 puncte.

„Sunt mândră de mine că nu mi-am ieșit din mână, o să duc mâncare asta cu gust cât pot eu de mult!”, a dezvăluit Iuliana.

„Sunt super trist, dezamăgit! Ce să zic? Uite că a venit și ziua opt în care trebuie să plec. Sunt foarte mândru de mine că am reușit să fac față la opt battle-uri. O să mai auziți de mine! (...) Mi-a făcut plăcere să vă cunosc! Am dat-o de gard!”, a mărturisit și Lorin.

Citește și: Cine e Tal Berkovich, cuțitul de aur al lui Chef Ștefan Popescu. Ce boală autoimună a făcut-o să descopere lumea gastronomiei

„O să fie greu pentru Lorin. Alerga pentru toți, transpira, muncea, făcea totul pentru echipă! A dovedit de multe ori că are și gustul cu el”, a fost reacția lui chef Ștefan Popescu.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

